Tribunalul Districtual Obolonski din Kiev a examinat recent o cauză civilă neobișnuită, în care un locuitor din capitala Ucrainei a acționat în instanță „Comunitatea Religioasă a Creștinilor Baptiști Evangheliști «Trezirea»”. Bărbatul a cerut interzicerea amplasării și utilizării instalațiilor de generare a energiei electrice pe clădirea și acoperișul bisericii, acuzând un nivel insuportabil de zgomot și noxe, relatează sudova-praktyka.ua.

Instanța a analizat cazul în dosarul nr. 756/10896/24 și a decis să respingă definitiv cererea reclamantului, obligându-l pe acesta la plata cheltuielilor de judecată.

Reclamațiile vecinului: zgomot, noxe și nopți fără somn

Potrivit documentelor din dosar, conflictul a izbucnit în primăvara anului 2024, când comunitatea religioasă a instalat un generator de energie electrică de dimensiuni industriale, alimentat cu combustibil fosil, pentru a asigura continuitatea activităților în timpul întreruperilor de curent.

Echipamentul a fost amplasat în imediata apropiere a blocului în care locuiește reclamantul.

Bărbatul, al cărui apartament se află la etajul al cincilea, s-a plâns judecătorilor că funcționarea generatorului îi afectează grav calitatea vieții.

În perioadele de pană de curent – și mai ales duminica, în timpul serviciilor religioase cu participare numeroasă – echipamentul producea vibrații puternice, un zumzet continuu și gaze de eșapament.

Locatarul susținea că era forțat să țină ferestrele închise, iar aerul din casă devenea de neîndurat, fiind privat de odihnă și de un mediu de viață sănătos.

Apărarea bisericii și măsurătorile tehnice din documente

În replică, reprezentanții comunității baptiste au respins acuzațiile și au prezentat schița tehnică a imobilului. Conform planurilor oficiale, distanța dintre generator și clădirea de locuințe este de 25 de metri, iar apartamentul reclamantului se află la o înălțime de aproximativ 15 metri față de sol.

Pârâtul a depus la dosar fișa tehnică a generatorului diesel, care indică un nivel de zgomot de 69 dB la o distanță de șapte metri.

Pe baza acestor date, organizația a argumentat că nivelul de zgomot perceput la etajul cinci se încadrează în limitele legale.

Mai mult, reprezentanții bisericii au arătat că echipamentul respectă normele de siguranță la incendiu, fiind montat la mai mult de șase metri de ferestre și pereți exteriori, așa cum prevede legislația ucraineană pentru instalațiile exterioare.

Organizația religioasă a mai punctat în fața instanței că reclamantul nu le-a adresat anterior vreo cerere directă de mutare a echipamentului și nici nu a depus sesizări la poliție sau la autoritățile locale.

De ce a respins instanța din Kiev acțiunea bărbatului

Pentru a tranșa disputa, Tribunalul Obolonski a analizat prevederile Legii Ucrainei privind Sistemul de Sănătate Publică și Standardele Sanitare de Stat aprobate de Ministerul Sănătății.

Judecătorii au reținut că, deși zgomotul reprezintă un factor de mediu ce trebuie controlat, restricțiile obișnuite privind menținerea liniștii nu se aplică în cazul echipamentelor necesare funcționării clădirilor publice sau rezidențiale pe durata situațiilor de urgență, cu condiția luării unor măsuri tehnice de atenuare.

Elementul decisiv în pierderea procesului a fost lipsa probelor concrete. Instanța a constatat că reclamantul și-a construit întreaga argumentație pe estimări personale – susținând că zgomotul ar fi atins 61–62,5 dB la nivelul peretelui exterior – fără a aduce dovezi certificate.

Bărbatul nu a solicitat efectuarea unei expertize tehnice judiciare și nu a apelat la organele de supraveghere sanitară pentru realizarea unor măsurători oficiale cu aparatură omologată.

Invocând Codul de procedură civilă al Ucrainei, instanța a subliniat că nicio hotărâre judecătorească nu se poate întemeia pe simple presupuneri.