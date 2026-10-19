Un clujean și-a creat o grădină suspendată cu 400 de ghivece de căpșuni, deși el voia doar câteva mușcate

Totul a pornit de la câteva flori pe care le voia pentru terasă, dar care i s-au părut prea scumpe. Sabin Pop, un bărbat din Cluj, a ales altceva, fără să bănuiască faptul că, doi ani mai târziu, avea să-și transforme întreaga curte. A investit cel mult 2.000 de lei, iar acum se bucură de o recoltă la care puțini s-ar aștepta în mijlocul toamnei, scrie Observator News.

De la 10 ghivece la o grădină suspendată cu sute de căpșuni

Sabin Pop locuiește în satul Nicula, din județul Cluj, și a transformat o idee simplă într-o grădină suspendată, cu aproape 400 de ghivece de căpșuni. Totul a început în urmă cu doi ani, când Sabin voia să-și împodobească terasa cu mușcate, dar prețul florilor l-a făcut să caute o alternativă. Așa că a cumpărat zece ghivece de căpșuni, mai mult din curiozitate. Plantele s-au dezvoltat bine și au început să rodească, așa că bărbatul a decis să încerce cu mai multe.

„Am început acum 2 ani, cu 10 ghivece, am luat de la un magazin și am văzut că dă rezultate”, a povestit el pentru sursa citată.

Anul trecut, a cumpărat 60 de stoloni, adică plante tinere de căpșuni, împreună cu pământul și ghivecele necesare. Rezultatele l-au încurajat să extindă și mai mult grădina, iar în primăvara anului 2026, numărul ghivecelor a ajuns la aproximativ 400. Acum, ceea ce la început era doar o încercare a devenit una dintre principalele sale preocupări.

Culege căpșune și în octombrie sau chiar noiembrie

Ceea ce face grădina lui Sabin și mai neobișnuită este faptul că plantele continuă să producă fructe și toamna, când sezonul obișnuit al căpșunilor s-a încheiat. Dacă vremea rămâne favorabilă, căpșunii pot continua să înflorească inclusiv la începutul lunii noiembrie.

Sabin Pop a cheltuit cel mult 2.000 de lei pentru cultura sa de căpșuni, pe care a dezvoltat-o treptat. Un ghiveci poate produce aproximativ 500 de grame de fructe într-un an, în funcție de dezvoltarea plantei și de condițiile de cultivare. Avantajul principal al sistemului suspendat este că nu necesită suprafețe întinse de teren, plantele pot fi așezate pe suporturi, inclusiv în curți sau chiar terase ori balcoane. Recoltarea este și ea mai comodă. Fructele pot fi culese de la nivelul mâinilor, fără ca oamenii să fie nevoiți să se aplece permanent.

Fructele sunt consumate de familie, o parte sunt transformate în dulceață, iar surplusul ajunge la rude, vecini și cunoscuți. Copiii și nepotul îl ajută uneori la cules și sunt printre cei mai bucuroși de rezultatele muncii sale. Acum, rezultatele au început să îi inspire și pe alții. Unul dintre vecinii săi a decis să amenajeze, la rândul lui, o cultură de căpșuni în ghivece suspendate.

Grădina din Nicula produce și roșii, iar recolta ajunge inclusiv în cămară

Căpșunii nu sunt singurele plante cultivate de Sabin. În gospodăria sa cresc și roșii, iar unele au continuat să se coacă până în octombrie. O parte din legumele și fructele culese sunt consumate proaspete, în timp ce altele sunt conservate pentru iarnă. În cămară ajung murături din castraveți, varză, gogoșari, conopidă și gogonele, dar și preparate din alte legume cultivate în gospodărie.