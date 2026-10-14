Denumirea de „pâine”, schimbată în magazine de un proiect de lege: ce se întâmplă cu produsele de panificație cu zahăr, semințe sau aditivi

Denumirea de „pâine” ar putea fi schimbată în magazine de un proiect de lege. Astfel, doar un produs din patru ingrediente s-ar putea chema „pâine”, în timp ce numele pentru celelalte produse de panificație s-ar putea modifica.

Un proiect de lege ar putea schimba numele „pâinii” din magazine

Un proiect de lege controversat ar putea schimba complet modul în care este definită „pâinea” în România. Potrivit inițiativei, doar produsele realizate exclusiv din făină albă de grâu, apă, drojdie și sare vor mai putea purta această denumire.

„Pâinea trebuie să fie cât mai naturală. Pâinea tradițională era doar produsul obținut din făină, drojdie, sare și apă. Să mergi într-un magazin și să cumperi, că scrie pâine sau specialitate de panificație, cu semințe, clientul tot o cumpără”, susține o brutăriță cu experiență, citată de Digi 24.

Ce s-ar putea întâmpla cu produsele de panificație cu zahăr și aditivi sau semințe

Restul produselor din panificație care includ ingrediente suplimentare, precum zahăr, semințe sau aditivi, ar urma să fie încadrate ca „specialități de panificație”.

Legea a fost respinsă în primăvară de Senat și a ajuns acum în Camera Deputaților. Comisiile din Parlament dezbat proiectul legislativ și o eventuală formă finală.

Amenzi de până la 50.000 de lei pentru producătorii care nu respectă regulile

Propunerea legislativă urmărește să asigure o etichetare clară și corectă pentru consumatori. Cei care nu respectă noile reguli riscă amenzi între 10.000 și 50.000 de lei, iar în caz de abateri repetate, produsele ar putea fi retrase de la vânzare.

Totuși, Guvernul a transmis că nu susține forma actuală a legii, ceea ce înseamnă că ar putea fi revizuită înainte de votul final. În medie, un român consumă anual aproximativ 80 kg de pâine, ceea ce subliniază importanța acestei reglementări pentru populație, relatează sursa citată.