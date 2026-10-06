Un vânzător la supermarket, dat afară pentru că și-a numit o colegă „chihuahua” și a povestit ce a visat că le va face șefilor dacă-l concediază, în Spania

Un angajat al unui supermarket din Insulele Canare, concediat pentru acte repetate de insubordonare și comportament nepotrivit, a pierdut definitiv apelul împotriva deciziei. Camera Socială a Înaltei Curți de Justiție a Insulelor Canare (TSJC), cu sediul în Las Palmas, a confirmat pe 10 septembrie 2026 legalitatea concedierii disciplinare. Potrivit Diario de Sevilla, instanța a considerat că faptele angajatului au fost grave și incompatibile cu normele muncii.

Incidentul cu cuțitele și visele periculoase

Printre cele mai controversate motive invocate de angajat pentru refuzul de a îndeplini sarcinile atribuite se numără un vis recurent. Acesta a declarat că, după concediere, s-a visat folosind cuțite pentru a ucide doi șefi – un reprezentant al companiei și un supervizor de la un alt loc de muncă. Din acest motiv, angajatul a refuzat să lucreze în raionul de carne, unde era necesară manipularea cuțitelor. Compania a încercat să-l reatribuie unui alt departament, însă comportamentul său rebel a continuat.

Conduita ofensatoare față de colegi

În timpul unei dispute legate de curățarea frigiderelor, angajatul a fluierat-o pe o colegă și a numit-o „chihuahua”. Instanța a calificat acest gest drept „o infracțiune gravă, insultătoare, care afectează demnitatea oricărei persoane, bărbat sau femeie”. În plus, într-un alt incident, acesta i-a cerut unei colege să se prezinte în locul lui, oferindu-i actul său de identitate și sugerând să treacă cuvântul „curvă” în jurnal. Femeia a refuzat, iar angajatul s-a prezentat în cele din urmă singur.

Alte nereguli și refuzuri

Decizia de concediere, emisă inițial de compania angajatoare, a fost bazată pe mai multe episoade de insubordonare între 8 martie și 5 aprilie 2025. Printre acestea se numără refuzul de a îndepărta etichetele de vin, de a muta un produs într-o unitate apropiată și de a respecta sarcinile din raionul de carne. În plus, compania a descoperit o eroare legată de o achiziție: un client a plătit doar 13,21 euro dintr-o factură de 113,21 euro, situație remediată ulterior.

Decizia instanței și concluziile

Instanța a concluzionat că comportamentul angajatului a fost „inconsecvent, rebel și tenace”, indicând o intenție clară de a nesocoti ordinele superiorilor. „Insubordonarea la locul de muncă poate justifica și concedierea atunci când este gravă, culpabilă, repetată, semnificativă și nejustificată”, se arată în hotărâre. De asemenea, referirea la cuțite a fost calificată drept „o amenințare voalată” și „improprie și nepotrivită”.

Instanța a subliniat că faptele nu au fost incidente izolate, ci au demonstrat o încălcare gravă a regulilor și valorilor muncii. „A fluiera o colegă, a o numi chihuahua, nu este admisibil în niciun context”, a adăugat Curtea. Totodată, solicitarea ca un coleg să folosească cuvântul „curvă” a fost descrisă drept „absolut improprie și contrară principiului bunei-credințe”.