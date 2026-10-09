În 1941, România a deportat peste 35.000 de evrei, majoritatea copii și femei, în Transnistria: „Fiecare a avut un nume, un chip și o viață”

România comemorează, pe 9 octombrie, Ziua Națională a Victimelor Holocaustului, aducând un omagiu sutelor de mii de persoane care și-au pierdut viața în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. În 1941, peste 35.000 de evrei, majoritatea copii, femei și vârstnici, au fost deportați în Transnistria, marcând începutul uneia dintre cele mai întunecate perioade din istoria țării.

Deportările din Transnistria: o tragedie națională

Deportările din octombrie 1941 au afectat grav comunități evreiești din orașe precum Dorohoi, Suceava, Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, Rădăuți și Gura Humorului, potrivit Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”.

Mii de vieți omenești s-au pierdut, majoritatea celor deportați fiind uciși sau murind în condiții inumane. Oamenii care aveau familii, prieteni și gospodării pentru care munciseră o viață întreagă au fost obligați să lase totul în urmă și să meargă spre moarte.

„Aveau case, meserii, prieteni și vecini. Erau părinți, bunici, tineri care abia își făceau planuri. Mulți au plecat crezând că se vor întoarce. Cei mai mulți nu s-au mai întors. În urma lor au rămas fotografii fără nume, scrisori neterminate și supraviețuitori care au ales să vorbească, ca noi să știm. Pe 9 octombrie 1941 au început deportările în Transnistria. Fiecare victimă a avut un nume, un chip și o viață care merita trăită. Astăzi ne plecăm capetele în memoria lor. Ziua Națională de Comemorare a Victimelor Holocaustului - Ne amintim pentru viitor! Comemorăm pentru viitor!”, a transmis Ministerul Afacerilor Interne.

Între 280.000 și 380.000 de evrei români și ucraineni au fost uciși

Conform concluziilor Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului în România, între 280.000 și 380.000 de evrei români și ucraineni au fost exterminați în timpul Holocaustului, sub administrație românească. Acestora li se adaugă aproximativ 135.000 de evrei deportați din Transilvania de Nord, aflată sub control maghiar, și 5.000 de evrei români care au murit în alte părți ale Europei.

În Transnistria, între 105.000 și 120.000 de evrei români și între 115.000 și 180.000 de evrei locali, în special din Odesa, Golta și Berezovca, și-au pierdut viața.

Holocaustul a afectat și comunitatea romă, cu aproximativ 25.000 de persoane deportate în Transnistria. Dintre acestea, jumătate erau copii, iar circa 11.000 nu au supraviețuit.

Guvernul României, mesaj de Ziua Națională de Comemorare a Victimelor Holocaustului

Guvernul României a distribuit un mesaj de Ziua Națională de Comemorare a Victimelor Holocaustului.

„Acum 85 de ani sute de mii de evrei și zeci de mii de romi au fost victime ale urii, prejudecăților și lipsei de umanitate. Astăzi privim spre viitor și înfruntăm greșelile din trecut”, a transmis Executivul, în mediul online.

Ziua comemorării Victimelor Holocaustului a fost instituită oficial în România în 2004

Ziua Comemorării Victimelor Holocaustului a fost instituită oficial în România prin Hotărârea Guvernului nr. 672 din 5 mai 2004, ca urmare a recomandărilor Comisiei conduse de Elie Wiesel, laureat al Premiului Nobel pentru Pace. Această zi este un prilej pentru organizarea de manifestări, conferințe și activități educaționale care subliniază importanța memoriei și responsabilității colective.

Un simbol al acestei memorii este Memorialul Victimelor Holocaustului din București, inaugurat pe 8 octombrie 2009. Opera artistului Peter Jacobi include elemente precum Coloana Memorială, Via Dolorosa, Roata Romilor, Steaua lui David și Epitaf, toate menite să păstreze vie amintirea victimelor.

Educația privind Holocaustul și combaterea antisemitismului rămân priorități naționale. Institutul „Elie Wiesel”, înființat în 2005, promovează cercetarea și educația despre Holocaust, iar Strategia națională pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei și discursului instigator la ură pentru perioada 2024-2027 continuă să fie implementată.