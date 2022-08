Câștigătorul premiului Oscar, Miles Dale, este producătorul executiv, alături de Gary Ungar. El a mai fost producătorul filmului „The Shape of Water, o altă producție regizată de Guillermo del Toro.

Când are premiera „Cabinet of Curiosities”

„Cabinet of Curiosities” va debuta pe Netflix în octombrie 2022. Începând de marți, 25 octombrie 2022, și până vineri, 28 octombrie 2022, un total de opt episoade vor fi lansate pe parcursul celor patru zile, cu două episoade noi disponibile pentru streaming în fiecare zi.

Guillermo del Toro a creat o colecție de povești care definesc genul horror, menite să pună la îndoială noțiunile noastre tradiționale în ceea ce privește producțiile de groază. De la macabru la magic, de la gotic la grotesc sau clasic înfiorător, aceste opt povești sofisticate și sinistre sunt aduse la viață de o echipă de scriitori și regizori aleși personal de del Toro.

Despre ce este vorba în „Cabinet of Curiosities”

Fiecare episod va spune o poveste de sine stătătoare, două dintre ele fiind povești complet originale ale lui del Toro, iar fiecare dintre ele va avea o altă distribuție și un regizor diferit. Printre regizorii atașați la proiect se numără Panos Cosmatos (Mandy), David Prior (The Empty Man), Vincenzo Natali (Splice), Jennifer Kent (The Babadook), Keith Thomas (The Vigil), Catherine Hardwicke (Twilight, Miss Bala), Guillermo Navarro (Godfather of Harlem; Narcos) și Ana Lily Amirpour (A Girl Walks Home Alone At Night).

„Cu Cabinet of Curiosities, ne-am propus să prezentăm realitățile care există în afara lumii noastre normale: anomaliile și curiozitățile. Am ales un grup de povești și povestitori pentru a oferi aceste povești, fie că provin din spațiul cosmic, din legende supranaturale sau pur și simplu din mintea noastră”, a declarat del Toro într-un comunicat. „Exact la timp pentru Halloween, fiecare dintre aceste opt povești este o privire fantastică în interiorul cabinetului de delicii existent sub realitatea în care trăim”.

Cele opt povești din serial vor debuta în ordine alfabetică. Acestea sunt: Dreams in the Witch House, Graveyard Rats, Lot 36, Pickmans Model, The Autopsy, The Murmuring, The Outside și The Viewing, potrivit deadline.com.

Cine face parte din distribuția serialului „Cabinet of Curiosities”

Actrița Essie Davis va interpreta rolul unei mame care și-a pierdut fiica. Personajul a fost descris ca fiind „distantă și distrasă”. Davis este cunoscută pentru rolul ei din „The White Princess”, „Miss Fisher’s Murder Mysteries” și pentru adaptarea cinematografică a jocului video „Assassin’s Creed”.

Cel de-al doilea actor confirmat este Luke Roberts, pe care fanii cu ochi de vultur al serialul „Game of Thrones” îl vor recunoaște în rolul lui Ser Arthur Dayne. Roberts va interpreta rolul lui Joe Allen, un miner popular și apreciat.

Iată distribuția pentru fiecare episod:

Dreams in the Witch House: Rupert Grint, Ismael Cruz Cordova, DJ Qualls, Nia Vardalos și Tenika Davis.

Graveyard Rats: David Hewlett (The Shape of Water) joacă într-un episod scris, bazat pe o nuvelă de Henry Kuttner, și regizat de Vincenzo Natali.

Lot 36: Tim Blake Nelson, Elpidia Carrillo, Demetrius Grosse și Sebastian Roché joacă într-un episod scris de Regina Corrado, bazat pe o poveste originală a lui del Toro și regizat de Guillermo Navarro.

Pickmans Model: Ben Barnes, Crispin Glover și Oriana Leman.

The Autopsy: F. Murray Abraham, Glynn Turman și Luke Roberts vor apărea într-un episod scris de David S. Goyer (The Sandman), bazat pe o povestire de Michael Shea, și regizat de David Prior (The Empty Man).

The Murmuring: Essie Davis, Andrew Lincoln și Hannah Galway joacă într-un episod scris pe baza unei povești originale a lui del Toro.

The Outside: Kate Micucci și Martin Starr conduc un episod scris de Haley Z. Boston.

The Viewing: Peter Weller, Eric André, Sofia Boutella, Charlyne Yi, Steve Agee, Michael Therrialt și Saad Siddiqui.

Trailer „Cabinet of Curiosities”

