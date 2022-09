Noul sezon „Chefi la cuțite” marchează 10 ani de la lansarea trio-ului de succes format de Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu printr-o rețetă unică, la care se adaugă provocări surprinzătoare în desfășurarea competiției, dar și un platou de filmare cu noi decoruri. Iată ce ne povestește Florin Dumitrescu despre ce se întâmplă dincolo de camerele de filmat…

„Chefi la cuțite” a ajuns deja la sezonul 10. Felicitări, în primul rând! Mai aveți emoții după atât de mult timp?

Mulțumim, emoțiile sunt prezente și după 10 sezoane de „Chefi la cuțite” și după 10 ani de televiziune, iar unul dintre elementele surpriză din acest sezon este platoul nou, ceea ce ne-a dat tocmai acele emoții ale unui noi început. Apoi sunt jocurile din culise, care ne-au surprins și pe noi și ne-au ambiționat și mai tare, pentru că de data asta au o miză importantă. Deci emoțiile și surprizele se regăsesc din plin în acest sezon.

Dincolo de faptul că trebuie să știe să gătească, ce altceva căutați la concurenți?

Trebuie să avem chimie, în primul rând, cu oamenii pe care îi căutăm pentru echipe. Bineînțeles, gătitul primează, talentul, pasiunea, dedicarea. Dar trebuie să fim pe aceeași lungime de undă că să putem funcționa cu succes la bancurile de lucru.

Dintre vedetele care au gătit în acest sezon aniversar… cine v-a surprins cel mai tare?

Jean de la Craiova. M-a surprins mai ales cu vârsta lui!

Chef Bontea și Chef Scărlătescu nu și-au vorbit câteva zile la filmările pentru sezonul 10. De la ce a pornit conflictul?

Fără spoilere, va rog! Aveți răbdare și urmăriți emisiunea. (râde) Tot ce pot să vă spun este că da, toți trei suntem foarte competitivi iar eu, în toată istoria Chefi la cuțite, cel mai tare m-am enervat în sezonul 10. Asta și pentru că vorbim de un sezon cu totul special, care este mult mai intens.

Până la urmă… cine gătește cel mai bine dintre voi trei?

Bineînțeles că eu gătesc cel mai bine pe stilul meu, Sorin gătește cel mai bine pe stilul lui, iar Cătălin gătește cel mai bine pe stilul lui, dar atunci când ne este foame mâncăm ce gătește Scărlătescu, când suntem nostalgici mâncăm ce gătește Bontea, iar când vine vorba de surprize gătesc eu.

Dincolo de gastronomie, în ce domeniu credeți că ați fi la fel de buni toți trei, împreună?

În orice domeniu am activa cred că am putea să facem față, dar ne-am descurca cel mai bine în competiție între noi. Dacă am putea să fim antrenori de fotbal, sigur ar ieși scântei în meciurile noastre!

