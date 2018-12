Lino Golden a anunţat pe vlogul lui, că s-a accidentat la picior. „Nu s-a întâmplat nimic grav, adică doar am pus o frână mai gravă şi ne-am oprit mai forţat. Nu s-a întâmplat nimic grav. Eu am zburat pe acolo, am sărit prin dubă, am dat cu… m-am lovit, mă rog, în fine, am dat cu picioarele de metalele dintre banchete”, a mărturisit Lino Golden.

„Mi-am legat o pungă de gheaţă pe care o aveam prin casă, în congelator. Mi-am pus punga aceea pe picior. Am adormit. Dimineaţa, când m-am trezit, nu chiar la răsărit şi nici bine nu prea m-am simţit”, a dezvăluit îndrăgitul artist.

Cel care l-a ajutat să se facă bine a fost nimeni altul decât Dorian Popa. „I-am sunat pe toţi, toţi dormeau…mă rog, am dat într-un final de DJ-ul meu, DJ Sebi. I-am zis: „Băi, e naşpa, hai cu mine la spital, mergem să îmi fac radiografie, să…etc.” Am ajuns la un spital de stat unde nu ne băgă nimeni în seamă ca de obicei…Şi între timp îi dădeam filmarea pe WhatsApp lui Dorian, lui Dorian Popa. M-a sunat înapoi, că „Ce s-a întâmplat?”, panicat… Între timp vorbise cu doctorul său că… ştiţi deja şi cazul lui. A zis: „Stai acolo la spital, nu face nimic, vin eu şi te iau să te vadă doctorul meu, pentru că e specialist în aşa ceva.” Ne-am dus, l-a văzut, a zis că pe moment nu vede ceva foarte grav, dar trebuie să fac o radiografie”, a continuat Lino Golden.

Se teme să nu se îngrașe

Lino Golden se teme să nu i-a în greutate. „Mi-am făcut radiografia, am stat foarte mult, nu a ieşit nimic pe radiografie, spre fericirea mea, dar trebuie să merg cu cârje, trebuie să fac un anumit tratament, o să trebuiască să învăţ iar să alerg pe bandă, să…tot! Mi-e frică! O să mă îngraş, dar mă rog… O să fie o perioadă grea!”, a încheiat artistul.

