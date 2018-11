Cu prilejul unui eveniment cultural dedicat Centenarului Marii Uniri, Florin Piersic a spus, joi seara, la Cluj-Napoca, care este mesajul său pentru Ziua Națională a României.

„României nu pot să îi transmit nimic, decât să îşi ia frâiele în mână, cei care conduc România. Eu doresc ca această ţară să fie ţara cea mai dulce, bună şi generoasă, mai plină de sentimentul că noi avem încredere în cei care ne conduc. Nu văd aşa ceva, eu spun adevărul, eu iubesc România, la vârsta pe care o am, nu pot să spun minciuni, nu se mai potriveşte cu vârsta, cu ceea ce gândesc eu. Doresc să fie bine în ţara asta, dar credeţi că voi mai prinde eu la vârsta asta o schimbare în care să simt că totul se face cu grija pentru om, pentru că aici este toată povestea? Mă întreabă mulţi oameni care vin la spectacolele mele dacă eu cred că va fi vreodată bine în ţara asta, iar eu spun sigur că cred. Toată viaţa mea am fost un om care am sperat şi am crezut”, a declarat Florin Piersic, potrivit Agerpres.