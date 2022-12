Povestea funcționează simplu: oamenii primesc acasă un colet pe care nu l-au comandat.

Majoritatea îl acceptă, considerând că este posibil să-l fi comandat un alt membru al familiei, mai ales că este perioada în care sosesc bunurile întârziate cumpărate de ”black friday”.

Coletele au o valoare relativ mică, pentru a nu atrage atenția, dar bunurile pe care le conțin sunt de fapt produse ieftine, care sunt departe de valoarea plătită.

O familie din Alba Iulia a primit miercuri un colet prin DPD.

Am crezut că l-a comandat băiatul nostru, care nu era cu noi, așa că l-am acceptat. Am plătit 69,90 de lei. După ce am vorbit cu el și am aflat că nu a comandat nimic.

M.B. din Alba Iulia.