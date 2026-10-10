Un elev de liceu din Constanța a cucerit aurul la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială desfășurată la Astana, Kazahstan. Alexandru Thury-Burileanu, elev în clasa a XII-a la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, s-a clasat pe locul 19 la nivel mondial, devenind cel mai bine plasat român din competiție. Evenimentul, la care au participat peste 400 de tineri din peste 100 de țări, a adus României opt medalii: trei de aur, două de argint și trei de bronz.

Toți elevii români au luat medalii la Olimpiada de Inteligență Artificială

În total, România a câștigat opt medalii la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială (IOAI), desfășurată la Astana, în Kazahstan, în perioada 2-8 august 2026.

Medaliații cu aur au fost:

Alexandru Thury-Burileanu, Liceul Național „Mircea cel Bătrân”, Constanța

David Georgescu, Liceul Național „Constantin Diaconovici Loga” din Timișoara;

Roland Petrean, Liceul Național „Silvania” din Zalău.

Medaliile de argint au fost câștigate de:

Mihnea-Teodor Stoica, Liceul Internațional de Informatică din București;

Darius-Adrian Dobre, Liceul Național de Informatică „Matei Basarab” din Râmnicu Vâlcea.

Medaliații cu bronz au fost:

Iulian Nistor, Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu”, Cluj-Napoca;

Daniel-Antoniu Bence-Muk, Liceul Național „Gheorghe Barițiu”, Cluj-Napoca;

Matei-Tudor Pop, Liceul Teoretic „Avram Iancu”, Cluj-Napoca.

Alexandru Thury-Burileanu, cel mai bine clasat român

Pentru Alexandru Thury-Burileanu, succesul de la Astana reprezintă rodul a ani de muncă și pasiune pentru tehnologiile de vârf.

„Momentul în care am urcat pe scenă să primesc medalia de aur, ca cel mai bine clasat român, a fost unul extraordinar. Să mă aflu printre cei mai buni elevi din lume este o onoare și o emoție greu de descris în cuvinte, și o dovadă că munca, nopțile de pregătire și pasiunea pe care o am de mic au contat cu adevărat”, a declarat tânărul, conform site-ului Fundației Dan Voiculescu.

Pasiunea pentru inteligența artificială a apărut încă de la 11 ani, când Alexandru a început să experimenteze cu crearea de programe care să învețe singure să joace jocuri video.

În clasa a XI-a, odată cu avansul tehnologic rapid în domeniu, și-a redescoperit interesul, susținut de cunoștințele acumulate în anii de studiu.

De atunci, și-a completat palmaresul cu multiple premii: medalia de bronz la Olimpiada Internațională Zhautykov 2025, argint la Olimpiada Națională de Inteligență Artificială 2026 și alte distincții la competiții naționale de informatică și AcadNet.

Cu toate acestea, Alexandru vede dincolo de entuziasmul general pentru inteligența artificială.

Tânărul abordează tehnologia cu un ochi critic, subliniind responsabilitatea utilizării acesteia.

„Trebuie să avem grijă cum o controlăm și cum o folosim. Nu neapărat de teamă că ne va controla ea pe noi, ci pentru că, dacă ajungem să ne bazăm doar pe instrumente precum ChatGPT, riscăm să ne pierdem capacitatea de a gândi singuri. AI-ul ar trebui să ne ajute să gândim mai bine, nu să gândească în locul nostru”, afirmă Alexandru.

Tânărul își propune acum să continue studiile în domeniul informaticii și al inteligenței artificiale la o universitate de prestigiu din Statele Unite, Marea Britanie sau Olanda.

Însă, în ciuda planurilor de a studia în străinătate, visul său este să se întoarcă în România pentru a contribui la dezvoltarea tehnologică a țării.