Ministerul Educaţiei a anunțat miercuri, 7 octombrie, că peste 7.000 de dosare au fost depuse în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei de director sau director adjunct în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi urmează perioada de verificare a îndeplinirii condiţiilor.

Ministerul Educaţiei a emis un comunicat de presă în care afirmă că pe platforma informatică utilizată pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea funcţiilor vacante de director/director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat au fost create 7.755 de conturi, dintre care 7.394 au fost confirmate.

În 13 octombrie va avea loc evaluarea competenţelor, iar în 20 octombrie proba scrisă. Rezultatele finale vor fi comunicate în 9 decembrie, transmite news.ro.

„Au fost depuse 7.053 de dosare de înscriere la concurs, fiind exprimate peste 8.500 de opţiuni pentru cele 7.819 posturi scoase la concurs (5.309 posturi vacante de director şi 2.510 posturi vacante de director adjunct), conducând la un raport de 109% opţiuni pe posturi exprimate. Raportat la numărul de funcţii vacante, cele mai multe opţiuni au fost exprimate în judeţele Mehedinţi (172%), Dolj (165%), Gorj (151%)”, arată Ministerul Educaţiei.

Instituţia nu a precizat dacă sunt judeţe sau şcoli pentru care nu s-au înscris candidaţi.

Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de înscriere, respectiv a candidaţilor cu dosare incomplete sau care nu îndeplinesc condiţiile de înscriere la concurs va fi publicată la nivelul fiecărui inspectorat şcolar până la finalul zilei de miercuri.

La data de 9 octombrie, după remedierea eventualelor erori constatate la etapa de verificare a dosarelor de înscriere, va fi afişată lista finală a candidaţilor admişi, respectiv respinşi după verificarea dosarelor de înscriere.

„Evidenţiem faptul că, spre deosebire de sesiunile de concurs anterioare şi în conformitate cu metodologia privind organizarea concursului aprobată în 2026, proiectul managerial pentru fiecare dintre funcţiile vizate a fost un document obligatoriu în etapa de înscriere la concurs”, se mai arată în comunicat.

Ulterior, sunt programate următoarele etape:

desfăşurarea probei pentru evaluarea de competenţe, în cadrul căreia se testează capacităţile şi aptitudinile personale ale candidatului, şi afişarea rezultatelor la proba pentru evaluarea de competenţe, în data de 13 octombrie 2026;

desfăşurarea probei scrise şi afişarea rezultatelor la proba scrisă, în data de 20 octombrie 2026;

evaluarea administrativă a proiectelor planurilor manageriale şi a proiectelor planurilor de acţiune de către comisiile de interviu, în perioada 21 octombrie - 4 noiembrie 2026;

desfăşurarea probei de interviu, în perioada 12 - 27 noiembrie 2026;

afişarea rezultatelor finale ale concursului, în data de 9 decembrie.

Probele din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi de director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat sunt următoarele:

proba pentru evaluarea de competenţe, în cadrul căreia se testează capacităţile şi aptitudinile personale ale candidatului;

proba scrisă, în cadrul căreia se evaluează cunoştinţele de management şi legislaţie şcolară;

proba de interviu, cu următoarele etape;

evaluarea administrativă a proiectului managerial şi a planului de acţiune realizat de candidat pentru unitatea de învăţământ la care candidează;

evaluarea capacităţilor şi aptitudinilor personale, a competenţelor digitale şi a abilităţilor de rezolvare a unor situaţii-problemă, precum şi evaluarea calităţii susţinerii planului managerial.