Actorul Mihai Constantin a făcut parastasul de 7 ani pentru Tamara Buciuceanu-Botez. Slujbă de pomenire a regretatei actrițe a avut loc la Biserica Sfântul Gheorghe-Nou din București.

Nepotul actriței, Mihai Constantin, și familia au fost prezenți la Biserica Sfântul Gheorghe-Nou, lăcaș unde a avut loc ceremonia religioasă în memoria actriței.

Parastas de 7 ani pentru Tamara Buciuceanu-Botez

Momente de reculegere au avut loc la Biserica „Sfântul Gheorghe-Nou” din Capitală. Astăzi, 13 octombrie, s-a desfășurat slujba pentru parastasul de 7 ani de la trecerea în neființă a uneia dintre cele mai iubite figuri ale teatrului și cinematografiei românești, marea actriță Tamara Buciuceanu-Botez.

La ceremonia religioasă au fost prezenți membrii familiei și cei apropiați, în frunte cu nepotul actriței, cunoscutul actor Mihai Constantin, alături de copiii și rudele sale. Aceștia s-au adunat în lăcașul de cult din centrul Capitalei pentru a aduce un omagiu celei care a marcat generații întregi prin rolurile sale memorabile.

În cadrul slujbei de pomenire au fost evocate cariera de excepție a artistei, credința și talentul uriaș cu care a fost binecuvântată. Preoții și cei prezenți au amintit tezaurul artistic pe care Tamara Buciuceanu-Botez l-a lăsat poporului român.

În lăcașul de cult au fost aduse coliva, vinul și pachetele oferite pentru sufletul marii actrițe, respectându-se astfel rânduială bisericească.

Tamara Buciuceanu-Botez, o viață închinată scenei

Tamara Buciuceanu-Botez a murit, la vârsta de 90 ani în octombrie 2019. Actrița supranumită „Doamna comediei românești" a lăsat o moștenire neprețuită teatrului și filmului românesc.

În urmă cu 7 ani, actriţa Tamara Buciuceanu Botez a fost internată la Spitalul Elias din Bucureşti, din cauza unei boli cardiace mai vechi, care se acutizase. Ulterior, starea ei s-a agravat, anunțul despre deces fiind făcut de un reprezentant al spitalului.

Într-o carieră de peste şase decenii, Tamara Buciuceanu-Botez a jucat în 35 de filme și a apărut pe scenele marilor teatre ale Capitalei, bucurând inimile românilor cu interpretările ei magistrale.

Tamara Buciuceanu s-a născut pe 10 august 1929, la Tighina, pe vremea când această regiune aparținea României. Ea a frecventat Institutul de Teatru „Vasile Alecsandri" din Iași, în perioada 1948-1951, apoi s-a transferat la București, la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică, la clasa profesorului Nicolae Băltățeanu, terminând studiile în anul 1952.

Tamara Buciuceanu spunea despre ea că este „adepta teatrului care într-o seară te face să râzi, în alta te face să plângi, dar întotdeauna să gândești".

Tamara Buciuceanu-Botez a marcat 65 de ani de carieră, pe scena Teatrului Metropolis în 2017. În timpul evenimentului, actrița a recitat dintr-o poezie scrisă de un fost coleg de scenă de la Teatrul Tănase. Ultimele versuri i-au făcut pe toți cei din sală să plângă.