Mihaela Bilic, unul dintre cei mai apreciați nutriționiști, a vorbit recent despre cea mai răspândită legumă din această perioadă. Este sezonul gogoșarilor și puțini sunt cei care știu câte beneficii au, de fapt, aceștia.

Potrivit Mihaelei Bilic, gogoșarul poate fi consumat proaspăt și introdus în numeroase preparate, iar avantajele sale nutriționale îl transformă într-un aliment de care ar trebui să profităm din plin cât timp este în sezon.

„Suntem norocoși să avem în România gogoșari, o varietate de ardei gras puțin răspândită în Europa. Doar țările balcanice consumă gogoșari, cel mai frecvent la oțet, adică murați. Eu vreau să vă prezint gogoșarul ca o superalternativă la ardeiul gras, mâncat proaspăt sau pus în ciorbe, tocănițe, salate și ghivecuri de legume.

Are de două ori mai multă vitamina C și de șapte până la zece ori mai mult beta-caroten decât clasicul ardei verde. Gogoșarul este cărnos și zemos, poți să muști din el ca dintr-un măr. Are coaja subțire și multă pulpă, deci e hrănitor și plin de nutrienți”, a spus Mihaela Bilic, potrivit Cancan.

Potrivit Mihaelei Bilic, este important ca gogoșarul să fie consumat cu coajă. „Coaja subțire înseamnă că nu poate fi copt și curățat, dar eu vă sfătuiesc să-l puneți pe grătar sau la cuptor, tăiat în felii și să-l mâncați cu tot cu coajă.

Gogoșarul e dulce, alcalin, plin de fibre și vitamine. Dincolo de gust și de posibilitățile numeroase de a-l folosi în bucătărie, Mihaela Bilic insistă asupra calităților nutriționale ale gogoșarului. Potrivit acesteia, alimentul este bogat în fibre și vitamine, dar are puține calorii, ceea ce îl face ușor de integrat în meniul obișnuit.