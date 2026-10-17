Andreea Esca, apariție senzațională la Bucharest Fashion Week: „Lucruri bizare pentru mine, dar încercate”

Prezentă la Bucharest Fashion Week pentru a susține creatorii de modă autohtoni, Andreea Esca a atras atenția prin eleganță. Prezentatoareaa Știrilor Pro TV s-a adaptat vibe-ului specific festivalurilor de modă, mărturisind amuzată că a decis să încerce lucruri noi pe durata prezentărilor.

Vedeta TV a optat pentru ținute elegante de culoare neagră și a completat look-ul cu ochelari de soare purtați în spațiul interior, un accesoriu des întâlnit în culisele prezentărilor de modă.

Printre detaliile care au stârnit curiozitatea celor prezenți s-a numărat și o geantă neconvențională sub formă de cățel alb, obiect cu care Andreea Esca s-a fotografiat. De asemenea, vedeta Pro TV s-a fotografiat alături de fiica sa, Alexia Eram, o prezență elegantă la festival.

Andreei Esca: „Lucruri bizare pentru mine, dar încercate”

Cu umorul și naturalețea caracteristice, Andreea Esca a împărtășit pe rețelele de socializare impresiile despre experiența trăită și despre micile excentricități pe care și le-a permis în cadrul festivalului de modă.

„Lucruri bizare pentru mine, dar încercate, pentru că … Fashion Week! Mā îmbrac des în negru, port ochelari de soare in interior, fac multe fotografii, de dragul fotografiilor, vorbesc cu o geantă-cățel! Ce nu e bizar: ma văd cu oameni dragi, admir colecții, care mai de care, sunt alaturi de designerii romani, râd mult, si încep si închei tot, la o cafea”, a mărturisit Andreea Esca pe rețelele de socializare.

Bucharest Fashion Week a reunit designeri români și internaționali

Dincolo de convențiile și tendințele specifice din lumea modei, prezentatoarea Știrilor Pro TV a subliniat că scopul principal al prezenței sale la Bucharest Fashion Week a fost susținerea creativității românești și revederea cu persoanele dragi.

Bucuria de a admira noile colecții și apropierea de comunitatea de designeri au transformat întreaga experiență într-un prilej de relaxare pentru Andreea Esca.