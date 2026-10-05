Mesajul transmis de Anisia Gafton de la camera de gardă: „Noroc cu gropile din București care ajută orice graviduță să nască”

Anisia Gafton a fost luată prin surprindere de contracții și a decis să meargă la spital, mai ales că termenul estimat pentru nașterea bebelușului este începutul lunii octombrie.

Actrița este pe ultima sută de metri cu sarcina și este nerăbdătoare să își cunoască fiul. Ea a povestit pe rețelele de socializare că ieri a ajuns la camera de gardă.

Anisia Gafton a ajuns la medic pentru monitorizare

Împreună cu Serghei, Anisia a decis să meargă la medic după ce au început contracțiile. Pentru a se asigura că totul decurge în siguranță, comedianta s-a prezentat la spital pentru consult și investigații medicale.

Drumul până la spital a reprezentat însă o adevărată provocare din cauza infrastructurii din Capitală. Anisia Gafton a povestit că denivelările de pe străzi i-au accentuat disconfortul.

„Azi am ajuns la camera de gardă cu contracții de pregătire. Noroc cu gropile din București care ajută orice graviduță să nască! Chiar și așa am trecut și prin gura de asfalt, dar nu gura de naștere! Rămâne data viitoare!”, a relatat Anisia Gafton pe paginile sale de socializare.

În urma investigațiilor efectuate la spital, medicii au constatat că este vorba despre o etapă normală de pregătire a organismului și că procesul propriu-zis al nașterii nu s-a declanșat încă.

Ce nume au ales Anisia și Serghei pentru fiul lor

Comedianta a dezvăluit numele pe care ea și Serghei l-au ales pentru băiețelul lor, dar și povestea neobișnuită din spatele acestei decizii. Alegerea primului nume a fost marcată de o întâmplare din timpul unei vacanțe petrecute în Grecia.

„Am luat o statuie din Grecia cu Sfântul Mihail și chiar am întâmpinat niște greutăți, că e grea. Cu bagaj de cală, la pus, la colantat. Și am zis: «Băi, dacă am trecut prin atâtea greutăți cât trebuie să trecem cu bibeloul ăla, să-i punem Mihail, de la Sfântul Mihai». Da, Mihail, nu Mihai, Mihail. Care să se potrivească acolo. Și acum ne gândim și la alt nume, la al doilea nume și poate la al treilea”, a povestit Anisia Gafton la „Vorbește lumea”.