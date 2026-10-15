Anunțul făcut de Edward Sanda și Cleopatra Stratan după ce și-au luat casă: „Ajunsesem să credem că nu se mai poate”

Edward Sanda și Cleopatra Stratan și-au îndeplinit visul de a-și cumpăra o casă. Cei doi atiști au deveni proprietarii unei vile cu etaj în București și speră să facă sărbătorile de iarnă în noua locuință.

Edward și Cleopatra se bucură de achiziția făcută la 5 ani de când și-au unit destinele. Noua casă a celor doi artiști este o vilă cu etaj și curte, situată în București, un spațiu pe care îl consideră ideal pentru cerințele lor actuale, dar și pentru viitor. Edward Sanda consideră că proprietatea este perfect proporționată pentru o familie tânără.

„Deocamdată nu realizăm, dar ne bucurăm tare mult. Ne-am dorit mult să se întâmple chestia asta, iar cu ajutorul lui Dumnezeu am reușit cu foarte mare greutate să ne luăm prima noastră casă. Este o vilă cu etaj, o casă de oameni normali, cu curte, este în București”, a spus Edward Sanda conform Spynews.

Când urmează să se mute la vilă

În prezent, cei doi soți sunt în plin proces de amenajare a locuinței și pregătesc ultimele detalii înainte de mutare. Mobilierul a fost deja comandat, iar obiectivul lor principal este să petreacă sărbătorile de iarnă din acest an în noul lor cămin.

Birocrația și provocările întâmpinate pe parcurs i-au făcut pe amândoi să aprecieze și mai mult rezultatul final.

„Suntem în plin proces de amenajare, am comandat mobila, trebuie să vină și o să urmeze să ne mutăm cât de curând. Sperăm ca până de sărbători să fim mutați. Cleopatra e și ea foarte fericită, amândoi suntem foarte fericiți. Ajunsesem să credem că nu se mai poate la cât de greu e, ce birocrație e, dar am reușit. Am realizat ceva frumos!”, a mai adăugat cântărețul pentru aceeași sursă.

Cleopatra Stratan: „Îmi respectă decizia de a mai aștepta"

Cleopatra și soțul ei trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de ani buni, iar în urmă cu ceva timp, artista a vorbit deschis despre planurile lor de viitor. Tânăra artistă a mărturisit că își dorește un copil, însă, după discuții cu soțul ei, au decis să mai aștepte.