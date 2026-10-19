„Asia Express” 19 octombrie 2026. Începe lupta pentru Marea Imunitate. Ce trebuie să facă echipele aflate în competiție

Diseară, lupta pentru Marea Imunitate trece printr-o școală de Kung Fu. Concurenţii se transformă în Regi Maimuță, într-o ediție spectaculoasă. Debutul etapei a șaptea a competiției „Asia Express – Drumul Mătăsii” 2026, de duminică, 18 octombrie, a adus o surpriză majoră, odată cu intrarea Ralucăi Bădulescu ȋn cursă, alături de Maurice Munteanu și Connie Preda.

Concurenţii au descoperit tradiția Lao Qiang și au trecut prin misiuni inedite, de la formarea propriilor trupe muzicale până la provocări care le-au testat creativitatea, adaptabilitatea și spiritul de echipă. Într-una dintre cele mai aglomerate perioade din China, deplasările și găsirea mijloacelor de transport au îngreunat și mai mult cursa pentru Joker și Amuletă castigate aseară de către Valerie și Alex

Lupta pentru marea imunitate continuă diseară, de la ora 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, cu o zi de cursă care îi va pune pe concurenții Asia Express – Drumul Mătăsii în fața unor provocări complet diferite de cele întâlnite până acum.

În cea de-a doua zi a etapei a șaptea, echipele vor ajunge la o academie de Kung Fu, unde vor trebui să demonstreze disciplină, răbdare și coordonare, înainte de a se transforma în personaje legendare ale culturii chineze. Iar toate aceste misiuni vor avea o miză importantă: câștigarea marii imunități.

Ziua va începe cu o surpriză pentru concurenți, care vor afla încă de la trezire că au devenit elevi ai unei academii de Kung Fu. Îmbrăcați în uniforme tradiționale, aceștia vor intra sub îndrumarea unui maestru care le va evalua nu doar talentul, ci și atitudinea, bunăvoința și capacitatea de a respecta regulile.