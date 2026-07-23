Asia Express 2026 începe pe 6 septembrie. Tot ce trebuie să știi despre reality show-ul de la Antena 1

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Când începe Asia Express 2026

O aventură cât China începe din 6 septembrie, atunci când Asia Express aduce un sezon cum nu s-a mai văzut până în prezent. 18 concurenți se vor aventura în mijlocul necunoscutului, fără telefoane şi fără bani.

Cine prezinta Asia Express 2026

Irina Fodor este vedeta care prezintă Asia Express 2026. Prezentatoarea emisiunii de la Antena 1 declară: „Asia Express este una dintre puținele experiențe de televiziune care se scriu în timp real. Nu există repetiții, nu există plase de siguranță și nu există scenarii care să poată anticipa tot ce urmează să se întâmple. De aceea, fiecare sezon vine cu revelații, surprize și situații pe care nimeni nu le-ar putea imagina înainte de start”.

În plus, aceasta a mai adăugat: „Sezonul 9 ne-a purtat pe unul dintre cele mai fascinante trasee de până acum, în inima Drumului Mătăsii. Am pornit din Uzbekistan, un ținut legendar, unde orașe precum Samarkand, Bukhara și Khiva spun povești vechi de secole despre imperii, caravane și întâlnirea dintre lumi. Apoi am ajuns în China, într-o premieră absolută pentru Asia Express și, cred eu, într-unul dintre cele mai spectaculoase capitole din istoria emisiunii. Dincolo de traseu, adevărata poveste este însă cea a oamenilor. Avem nouă echipe extraordinare, concurenți foarte diferiți, cu personalități puternice, cu spirit de aventură și cu o dorință uriașă de a câștiga.

Este un sezon al sincerității duse până la limită. Concurenții au fost sinceri până la sânge unii cu ceilalți, iar asta a generat deopotrivă conflicte explozive și legături neașteptat de puternice. Au existat momente în care adevărurile au durut, în care măștile au căzut și în care oamenii s-au văzut exact așa cum sunt. Dar tocmai aceste momente au făcut ca prieteniile care s-au născut aici să fie autentice și extrem de puternice”.

Cine sunt concurenții Asia Express 2026

Sezonul 9 Asia Express, cel mai dur reality-show din România, difuzat de Antena 1, promite din start un mix de vedete cum n-a mai fost. Cheloo şi Mihai Ban, partenerul lui de la Dakar, Maurice Munteanu şi buna lui prietenă, designerul Connie Preda, Mirela Vaida şi prietena ei, cântăreaţa de muzică populară Oana Tomoiagă, comediantul Radu Isac şi prietenul lui, Eduard Hordilă, fotbalistul Gabi Torje şi luptătorul de wrestling Alin Alexuc Ciurariu, fostele asistente TV Loredana Chivu şi Anamaria Mocanu, influencerii Valerie Lungu şi Alex Gâlcă, Mirela Retegan şi fiica ei Maya, Whats UP şi soţia lui, Miky, sunt cei 18 curajoşi care vor pleca pe urmele negustorilor de altădată, pe un Drum al Mătăsii plin de pericole și frumuseţi neaşteptate, prin Uzbekistan şi China.

Se vor aventura în mijlocul necunoscutului, fără telefoane şi fără bani, având la dispoziţie doar propria ingeniozitate şi bunătatea localnicilor, plus un euro pe zi de la Irina, în încercarea de a ajunge la punctul final al călătoriei, şi anume Perla din Shanghai.

Cheloo şi Mihai Ban

Artistul Cheloo și prietenul său, Mihai Ban, formează una dintre echipele participante la Asia Express 2026. Cei doi sunt prieteni de mai mulți ani și au concurat împreună și în competiții de off-road, inclusiv la Raliul Dakar. Cheloo şi Mihai Ban: „Avem o mie de motive să participăm, dar nu o să vă zicem niciunul.”

Loredana Chivu și Anamaria Mocanu

Loredana Chivu: „Mă aştept la o experienţă intensă, care să mă scoată complet din zona de confort. Ştiu că va fi greu, cu multe provocări şi momente imprevizibile, dar tocmai asta mă motivează. Vreau să mă descopăr într-o situaţie total diferită de viaţa mea de zi cu zi şi să văd cât de puternică sunt cu adevărat. Plec cu emoţii, dar şi cu mult entuziasm. Îmi las confortul de acasă şi oamenii dragi pentru o aventură unică. Îmi doresc să mă bucur de fiecare moment, chiar şi de cele grele, pentru că ştiu că experienţa asta o să rămână cu mine toată viaţa. Simt că astfel de experienţe te schimbă ca om. Nu este doar o competiţie, este o lecţie despre curaj, adaptare şi despre cât de mult poţi duce atunci când îţi doreşti cu adevărat.”

Anamaria Mocanu: „Sunt sigură că o să fie o experienţă care să-mi rămână în inimă pentru tot restul vieţii şi să fie plină de momente neaşteptate. PS: Pregătiţi-vă, pentru că o să râdeţi mult, rău de tot! 😊 Plec cu emoţie, curiozitate şi dorinţa să mă bucur de tot ce urmează. Şi, mai ales, cu gândul că nu sunt singură — Loredana e lângă mine şi împreună suntem o echipă care o să facă fiecare moment să conteze. Simt că e provocarea vieţii mele şi, totodată, o să mă facă să văd lumea altfel şi să mă schimbe complet ca om.”

Mirela Vaida şi Oana Tomoiagă

Mirela Vaida şi Oana Tomoiagă: „Uneori, în viaţă, ajungi într-un punct în care simţi că ai nevoie să ieşi puţin din rolurile tale… Asia Express vine pentru mine ca o provocare personală şi ca o formă de libertate. Vreau să mă descopăr din nou. Vreau să văd cum sunt eu atunci când nu mai deţin controlul, când nu ştiu ce urmează peste o oră sau unde voi dormi în acea noapte. Plec cu dorul familiei în inimă, dar şi cu curiozitatea copilului care vrea să descopere lumea. Cred că Asia Express este experienţa pe care o aştept de o viaţă. Şi sunt pregătită să o trăiesc cu seriozitate, cu emoţie şi cu bucuria de a descoperi fiecare clipă exact aşa cum vine.”

Radu Isac şi Eduard Hordilă

Radu Isac şi Eduard Hordilă: „Aşteptările mele sunt să mă întorc acasă nevătămat, netraumatizat şi cu bani să-mi iau un Logan. N-am fost niciodată în Asia sau la o emisiune de succes şi aşa rezolv două dintr-odată. Plec un pic morcovit pentru că nu cred că ştiu în ce mă bag. Altfel, încrezător. Până la Otopeni ştiu bine drumul. Sunt bucuros şi că o să mai petrec timp cu Eddy. Amândoi fugim de responsabilităţi în direcţii diferite şi nu apucăm să ne vedem des.”

Gabi Torje şi Alin Alexuc Ciurariu

Gabi Torje şi Alin Alexuc Ciurariu: „Primul lucru la care ne-am gândit când am acceptat Asia Express a fost: «Oare în ce ne-am băgat?». Dar exact asta e frumuseţea aventurii. Plecăm cu dorinţa de a trăi experienţa la maximum, fără să ne luăm prea în serios atunci când lucrurile nu ies cum ne dorim. Eu şi Gabi ne ştim de mult timp şi cred că asta o să fie unul dintre avantajele noastre în cursă. Ne putem baza unul pe altul, chiar dacă probabil o să existe şi momente în care ne întrebăm de ce n-am rămas acasă. Plecăm cu gândul să ne bucurăm de fiecare moment, să cunoaştem oameni şi locuri noi şi, dacă tot mergem până acolo, să câştigăm finala.”

Maurice Munteanu și Connie Preda

Maurice Munteanu: „În acest moment mă simt ca un personaj dintr-un roman de Jules Verne — undeva între Copiii căpitanului Grant şi vertijul unei călătorii cu balonul, în pragul unei aventuri care nu ţine doar de geografie, ci mai ales de interior. La 48 de ani, chiar dacă poate suna ca un clișeu, adevărul este că nu am ieşit niciodată cu adevărat dintr-o anumită zonă de confort. Mi-a plăcut întotdeauna să am controlul. De aceea privesc această experienţă, înainte de orice, ca pe o călătorie personală — una care, sper, mă va ajuta să înţeleg şi poate chiar să vindec o formă de anxietate care m-a însoţit mereu. Destinaţiile mi se par absolut fascinante — Uzbekistan şi China, pe traseul legendar al Drumului Mătăsii. Există ceva aproape mitologic în această linie de parcurs. Un alt lucru care mă bucură este faptul că am reuşit să-mi depăşesc, recent, teama de zbor. Am foarte multă încredere în partenera mea, Connie Preda. Suntem diferiţi, dar tocmai în diferenţele noastre cred că stă forţa echipei.”

Connie Preda: „Mi s-a părut extrem de romantic să mă aventurez aşa în necunoscut împreună cu Maurice, noi fiind prieteni vechi, buni; dar şi pentru că simţeam nevoia să evadez dintr-un cotidian încărcat de responsabilităţi. Plec fără niciun scenariu. Mi-am propus să fiu cât mai prezentă şi să mă las surprinsă pe tot parcursul călătoriei noastre de oameni, de necunoscut… Mă aştept că vom fi destul de solicitaţi şi că ne va fi greu uneori, dar cred că va fi şi foarte amuzant în compania lui Maurice, care are un umor remarcabil. Sper că amândoi vom fi flexibili, spontani şi că o să ne învingem unele frici pe drum… şi sper că o să câştigăm!”

Valerie Lungu şi Alex Gîlcă

Valerie Lungu şi Alex Gîlcă: „Am ales să mergem la Asia Express pentru că simţim că e momentul să ieşim complet din zona de confort. Pentru noi e mai mult decât o experienţă, e o provocare personală să ne învingem fricile şi să vedem de ce suntem cu adevărat capabili. Vrem să ne resetăm stilul de viaţă, iar la finalul acestei experienţe ne dorim să fim o versiune mai bună a noastră, mai prezenţi, mai empatici şi capabili să ne bucurăm cu adevărat de fiecare moment.”

Whats UP şi Miky, soția sa

Whats UP şi Miky: „Pentru familia noastră, această experienţă este un vis pe care l-am purtat amândoi în suflet de mult timp. Suntem pe acelaşi drum de 5 ani, iar acum se pare că viaţa ne poartă, la propriu, pe Drumul Mătăsii. Va fi o experienţă unică, pe care cu siguranţă o vom povesti nepoţilor noştri. Suntem o echipă unită, puternică şi competitivă, iar dacă şansa şi destinul ne vor surâde, sperăm să ajungem până în finală. Doamne ajută!”

Mirela Retegan și fiica sa, Maya

Mirela Retegan şi Maya: „Plec în Asia Express cu speranţa că voi trăi împreună cu Maya experienţa vieţii. Pentru mine, viaţa este un motiv în sine de bucurie şi vreau să mă asigur că nu las nicio întâmplare să strice această sărbătoare. Ca mamă, plec în Asia Express pentru că îi datorez Mayei o experienţă doar a noastră. Ca antreprenor, plec pentru că vreau să confirm că am construit ceva care funcţionează şi fără mine. Plecarea mea înseamnă şi un test de maturitate pentru business: am o echipă pregătită şi am încredere că Zurli poate merge mai departe fără intervenţia mea zilnică. Ca om, merg în Asia Express să văd cum trăiesc alţi oameni, cum e viaţa dincolo de ceea ce cunosc deja.”

Unde s-a filmat Asia Express 2026 – Drumul Mătăsii

Sezonul cu numărul nouă Asia Express pornește pe „Drumul Mătăsii”, o rută epică care îi va purta pe concurenți prin Uzbekistan și China, într-o călătorie care nu e doar despre distanțe și probe, ci despre întâlnirea a două lumi cu diferenţe culturale uriaşe, despre oameni şi obiceiuri văzute dincolo de clișeele turistice.

România este a doua țară din lume care va descoperi China prin intermediul celor nouă echipe din această cursă. Opt etape din acest traseu vor fi dedicate acestei țări, care are atât de multe lucruri de oferit.

Provocările sezonului nouă vor și mai neaşteptate pe această rută: concurenţii nu se vor confrunta doar cu tradiţii şi probe clasice, nu vor face cunoștință doar cu peisaje idilice și tradiții de demult, ci vor fi puși și în fața unor sisteme ultra moderne — de la oraşe extrem de dezvoltate la soluţii high-tech, care vor ridica semne de întrebare din foarte multe puncte de vedere. Va fi despre adaptabilitatea într-o lume în care tradiţia şi inovaţia se intersectează la tot pasul.

Asia Express sezonul nouă — Drumul Mătăsii – va readuce la viaţă ideea unei rute care, de secole, a conectat Estul şi Vestul, arătând cum influenţele comerciale, culturale şi tehnologice continuă să modeleze oamenii şi spaţiile pe care le traversează. Drumul Mătăsii nu a conectat doar continentele, a remodelat însăși călătoria umană, lăsând o moștenire atât de profundă încât lumea nu a mai fost la fel. Acest lucru îl promite și experiența din Asia Express. O călătorie care schimbă perspective, o călătorie după care, la nivel personal, nu mai ești niciodată la fel.

Care este premiul la Asia Express 2026

Marele premiu pentru echipa câștigătoare la Asia Express este de 30.000 de euro. Pe parcursul competiției, fiecare etapă câștigată este recompensată separat cu un bonus de 1.000 de euro.

Cine au fost câștigătorii Asia Express/America Express în anii trecuți

Asia Express 2018 – Raluka și Ana Baniciu

Asia Express 2019 – CRBL și Oase

Asia Express 2020 – Răzvan Fodor și Sorin Bontea

Asia Express 2021 – Mihai Petre și Elwira

America Express 2022 – Cătălin Bordea și Nelu Cortea

America Express 2023 – Sânziana Negru și Laura Giurcanu

Asia Express 2024 – Nicolai Tand și Sorin Brotnei

Asia Express 2025 – Gabi Tamaș și Dan Alexa

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE