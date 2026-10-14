Probleme la Asia Express 2026: „12 oameni erau pe perfuzii în același timp”. Ce a spus Mona Segall

Asia Express este, fără doar și poate, una dintre cele mai iubite emisiuni din România, iar publicul urmărește cu sufletul la gură fiecare etapă și așteaptă să vadă atât cine este eliminat, dar și cine merge mai departe.

Pe lângă edițiile care sunt difuzate de duminică până miercuri, cei de la Antena 1 au decis să difuzeze, după emisiunea în care are loc eliminarea, și „Jurnal de călătorie Asia Express”, un show în cadrul căruia producătorii vin cu informații din spatele camerelor de filmat.

De cele mai multe ori, cei care vorbesc sunt Robert Lionte, Mihai Alecu și Mona Segall. Iar recent aceștia au dezvăluit că, în urma unei probe, nu mai puțin de 12 oameni din echipa de la Antena 1 erau pe perfuzii în același timp.

„Există în Asia Express niște momente în care toată lumea resimte oboseala. Tuturor ni s-a întâmplat să ne îmbolnăvim în aceeași zi și în același timp, la fel de rău. Cinci operatori, șase oameni din echipă... 12 oameni erau pe perfuzii în același timp, doctorița nu mai făcea față, nu mai avea medicamente, nu mai avea cum să pună atâtea perfuzii în același timp.

S-a întâmplat să fie și o zi grea, să fie și ploaie, să fie și frig, să fie și o cursă pentru ultima șansă foarte grea. Îmi pare bine că s-a terminat și sper să nu se mai întâmple o asemenea etapă foarte curând și să ne revenim și să începem să funcționăm cum funcționăm noi de obicei”, a spus Mona Segall în „Jurnal de călătorie Asia Express”.