Ce a spus Nadia Comăneci despre Nicușor Dan după întâlnirea de la Cotroceni. Detaliul pe care l-a observat la președinte

Nadia Comăneci face parte din juriul emisiunii „Românii au talent”, într-un an special pentru gimnasta care a obținut primul 10 perfect din istoria Jocurilor Olimpice. Într-un interviu acordat pe platourile de filmare, sportiva a vorbit despre programul solicitant dintre România și Statele Unite, reacția soțului său la noua experiență profesională și întâlnirea cu președintele Nicușor Dan.

Prezența Nadiei Comăneci în juriul emisiunii „Românii au talent” a fost o surpriză pentru public și pentru echipa show-ului. Într-un an dedicat performanței sale istorice, gimnasta a acceptat să facă parte din proiectul de televiziune, unde colegii de juriu au avut ocazia să o cunoască și dincolo de cariera sportivă.

În interviul acordat pe platourile de filmare, Nadia Comăneci a vorbit despre experiența sa recentă, dar și despre programul încărcat pe care îl presupune prezența în România. Deși a locuit mult timp în Statele Unite, sportiva spune că a păstrat legătura cu țara și a revenit în mod regulat.

Ce spune Nadia Comăneci despre președintele Nicușor Dan

La finalul lunii mai, Nadia Comăneci a fost decorată la Palatul Cotroceni cu Ordinul Național „Steaua României” în grad de Mare Cruce. Întrebată de jurnaliștii de la viva.ro cum i s-a părut președintele Nicușor Dan, gimnasta a vorbit despre întâlnirea cu acesta și despre onoarea de a primi distincția.

„Mi s-a părut foarte prietenos, mi s-a părut și puțin timid. M-am bucurat să fiu invitată la Cotroceni, să primesc această onoare de la președintele țării, înțeleg că mai am anumite lucruri de făcut și va fi și dânsul prezent la acțiunile respective. Eu sunt un om foarte sociabil, politicos, și respect pe toată lumea”.

Cum a reacționat soțul gimnastei când a aflat că va filma în România

Participarea la „Românii au talent” presupune mai multe zile de filmare în România și deplasări între țară și Statele Unite. Nadia Comăneci a povestit că soțul său s-a bucurat de noul proiect, dar a fost și puțin îngrijorat de timpul pe care aceasta urma să îl petreacă departe de el.

Cei doi încearcă să își organizeze programul astfel încât să se poată întâlni în ciuda obligațiilor profesionale. Gimnasta a explicat că deplasările frecvente și diferența de fus orar sunt printre cele mai dificile aspecte ale acestui ritm.

„S-a bucurat foarte mult, dar s-a și îngrijorat puțin că voi sta atât de mult aici. O să ne facem programul astfel încât să vină și el de câteva ori în România. Eu merg la Campionatele Mondiale de Gimnastică de la Rotterdam, el a plecat din State să ne vedem acolo vreo șase zile, mă întorc în România, plec în State, apoi revin în România în noiembrie. Știți cu ce-mi este greu? Este greu acum cu adaptatul la fusul orar, dar cum sunt sportivă și disciplinată, ideea mea este ca atunci când sosesc de peste Ocean și este înaintea orei de prânz, beau cafea, dacă este după ora șase beau bere și atunci îmi dau seama dacă e zi sau seară (râde)”.

De ce a revenit mai des Nadia Comăneci în România în 2026

Deși locuiește în Statele Unite, Nadia Comăneci spune că a avut întotdeauna o casă în România și că a revenit frecvent în țară. Anul 2026 a adus însă mai multe evenimente legate de numele și cariera sa, ceea ce a însemnat și mai multe deplasări.

Gimnasta a amintit deschiderea sălii Nadia Comăneci de la Otopeni, construită de Ion Țiriac, Gala Nadia și participarea la o competiție organizată la Onești. Un alt obiectiv a fost apropierea de generațiile tinere și prezentarea poveștii sale copiilor care nu au trăit perioada marilor sale performanțe.

„Eu am casă aici și am avut tot timpul casă aici. Am plecat din anumite motive, apoi s-a schimbat totul după ce am plecat eu. Dar eu am venit des în țară. Nu am venit chiar atât de des ca anul acesta, pentru că 2026 a fost «Anul Nadia» și am avut în fiecare lună ceva de făcut, am sărbătorit și deschiderea sălii Nadia Comăneci de la Otopeni, pe care a construit-o Țiriac, am făcut și Gala Nadia, am fost și la competiție în Onești. Am încercat să atingem această nouă generație, copiii aceștia micuți care se uită la televizor, să vadă că Nadia, de fapt, există”.

2026, anul dedicat Nadiei Comăneci

Anul 2026 a fost proclamat prin lege „Anul Nadia Comăneci”, marcând împlinirea a 50 de ani de la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976, unde gimnasta română a obținut primul 10 perfect din istoria gimnasticii olimpice.