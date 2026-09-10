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Nadia Comăneci, primele declarații după ce a semnat cu PRO TV: „Înțeleg din tot sufletul”. Va fi în juriul „Românii au talent”

Iulian Ioncea
Iulian Ioncea
Reporter
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Nadia Comăneci a semnat cu PRO TV: Va face parte din juriul „Românii au talent” | Foto: Getty Images
Nadia Comăneci a semnat cu PRO TV: Va face parte din juriul „Românii au talent” | Foto: Getty Images
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Seara zilei de 10 septembrie 2026 a venit cu un anunț important din partea celor de la PRO TV: Nadia Comăneci, prima gimnastă din lume care a obținut nota 10, se alături postului de televiziune din Pache Protopopescu și va face parte din juriul emisiunii „Românii au talent”!

Personalitatea care a făcut din 10 un simbol al perfecțiunii pornește în căutarea unor concurenți de 10 în una dintre cele mai vizionate emisiuni din istoria televiziunii din România: Nadia Comăneci, legenda care a arătat lumii că perfecțiunea este posibilă, caută acum oameni care să transforme talentul, curajul și ambiția în propriul lor moment de 10, în sezonul 17 al show-ului „Românii au talent”.

Dincolo de performanțele care au consacrat-o, numele său este asociat cu ambiția, perseverența și capacitatea de a transforma talentul într-o moștenire care depășește granițele.

„Lumea mă întreabă deseori cum este să atingi perfecțiunea. Sincer, nu știu! Știu doar cum este să-ți bată inima atât de tare încât simți că-ți sare din piept, în timp ce milioane de oameni te privesc. Este pentru prima oară când fac parte dintr-o emisiune de televiziune din România și mă bucur enorm că această emisiune este «Românii au talent».

Vin să văd curajul acesta cu ochii mei, să fiu aproape de oamenii care visează, care muncesc pentru visul lor și care tremură de emoție înainte să pășească în lumina reflectoarelor. Îi înțeleg din tot sufletul. Am fost și eu acolo. Vin să mă emoționez, să râd cu voi, să plâng cu voi atunci când lacrimile nu se mai lasă oprite, pentru că talentul, curajul și emoția de a-ți urma visul merită, de fiecare dată, un 10 perfect”, a spus Nadia Comăneci după ce a semnat cu PRO TV.

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„Fiecare decizie pe care am luat-o a avut în centru publicul și dorința de a le oferi celor de acasă un conținut cât mai variat, relevant și spectaculos. Iar astăzi avem bucuria de a anunța, în premieră, unul dintre marile momente ale anului viitor, o colaborare de 10: Nadia Comăneci se alătură juriului «Românii au talent»”, a afirmat Antonii Mangov, Director de Programe la PRO TV.

Postul din Pache Protopopescu a început castingul pentru „Românii au talent”, astfel că toți cei care vor să primească „Da” din partea Nadiei Comăneci se pot înscrie pe site-ul celor de la PRO TV pentru a participa la cel de-al 17-lea sezon al emisiunii.

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Tags: televiziune Pro TV Românii au talent Nadia Comăneci
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