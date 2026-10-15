„Asia Express" 15 octombrie 2026. Ce echipă a rămas în concurs după Cursa pentru Ultima Șansă

Etapa a șasea a competiției Asia Express – Drumul Mătăsii s-a încheiat aseară cu o Cursă pentru Ultima Șansă plină de provocări, iar verdictul a adus bucurie pentru Maurice Munteanu și Connie Preda.

Eșarfa a fost verde pentru Maurice Munteanu și Connie Preda, astfel că ei își continuă aventura pe Drumul Mătăsii. Mai mult, echipa lor urmează să fie completată de un al treilea membru, ceea ce va aduce o nouă dinamică în competiție.

Maurice Munteanu și Connie Preda continuă aventura Asia Express

Desfășurată în Xi’an, unul dintre orașele cu o istorie impresionantă ale Chinei, Cursa pentru Ultima Șansă i-a purtat pe concurenți printr-o serie de misiuni inspirate din tradițiile și cultura locului.

Echipele au fost nevoite să facă schimb de produse pentru a obține ingredientele necesare preparării celebrilor tăiței Biang Biang, pe care au trebuit să îi întindă până la o lungime de 2,5 metri. Au urmat provocări inspirate de faimoșii Războinici de Teracotă, iar în ultima parte a cursei, concurenții au avut de învățat dansul tradițional Bù Dǎo Wēng, într-o misiune în care succesul a depins și de capacitatea lor de a atrage publicul de partea lor.

La finalul unei zile solicitante, eșarfa verde le-a adus lui Maurice Munteanu și lui Connie Preda șansa de a merge mai departe în competiție, însă provocările sunt departe de a se fi încheiat.

Unde se va desfășura etapa a șaptea la Asia Express

Duminică, de la ora 20:00, la Antena 1, începe etapa a șaptea, care îi va pune pe concurenți în fața unei situații cu totul speciale. Cursa se va desfășura într-una dintre cele mai aglomerate perioade din China, când este sărbătorită Ziua Muncii. Cu ocazia acestei sărbători, chinezii beneficiază de mai multe zile libere, pe care milioane de oameni aleg să le petreacă în călătorii prin țară.

Astfel, locurile turistice sunt de-a dreptul invadate de vizitatori, străzile devin extrem de aglomerate, iar deplasarea dintr-un punct în altul se transformă într-o adevărată provocare. Pentru concurenții Asia Express, care depind de ajutorul localnicilor și de autostop pentru a avansa în cursă, această perioadă va complica și mai mult lucrurile. Găsirea unei mașini, parcurgerea distanțelor și îndeplinirea misiunilor vor deveni mult mai dificile într-o Chină în care milioane de oameni sunt simultan în mișcare.

Câți români s-au uitat la Asia Express

Conform datelor oferite de Fifty5Blue și transmise de Antena 1, aseară, în intervalul 20:29 – 23:58, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, postul tv, cu difuzarea celei de-a 24-a ediții Asia Express – Drumul Mătăsii a înregistrat 6.9 puncte de rating şi 27.9% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, Pro TV, cu difuzarea MasterChef înregistra 4.5 puncte de rating şi 18% cota de piaţă.