Ce fac vedetele pentru a se menține în formă după 40 de ani. Adina Buzatu scapă de riduri cu gelatină alimentară

Cristina Spătar, Monica Doroftei, Adina Buzatu, Mihaela Prigoană și Alexandra Ungureanu au vorbit despre obiceiurile prin care își îngrijesc silueta, pielea și părul. De la sport și alimentație până la tratamente și mici ritualuri de frumusețe, fiecare are propriile metode pe care le-a inclus în rutina de zi cu zi.

Sportul, alimentația, tratamentele cosmetice și ritualurile de îngrijire apar în declarațiile vedetelor ca parte a unor rutine construite în timp. Cristina Spătar pune accent pe mișcare și tratamente, Monica Doroftei - pe alimentație și colaborarea cu un nutriționist, Adina Buzatu are propriul ritual pentru zona ochilor, iar Mihaela Prigoană vorbește despre îngrijire și atitudine.

Cristina Spătar combină sportul cu tratamentele pentru regenerare

Pentru Cristina Spătar, în vârstă de 54 de ani, îngrijirea presupune mai multe lucruri, de la mișcare și masaj până la alimentație și tratamente cosmetice. Artista spune că acordă o atenție deosebită picioarelor, taliei și brațelor.

„Fac sală, masaj anticelulitic şi am mare grijă la alimentaţie. Acord o atenţie sporită picioarelor, taliei şi braţelor - aici insist cel mai mult cu exerciţii, tratamente şi masaj. Am o alimentaţie corectă, bazată pe dieta mediteraneană, şi nu consum deloc zahăr.

Pentru faţă urmez un ritual cu creme coreene pe bază de retinol, iar pentru păr fac tratamente cu laser şi fiole de regenerare. În plus, sunt dependentă de suplimentele pentru regenerarea celulară a organismului”, a dezvăluit Cristina Spătar, potrivit click.ro.

Monica Doroftei lucrează cu un nutriționist

La 51 de ani, Monica Doroftei spune că acordă o atenție constantă alimentației și îngrijirii corporale. Fosta sportivă și soția lui Leonard Doroftei susține că lucrează cu nutriționistul Carmen Barcan și își adaptează alimentația atunci când își propune să slăbească.

„Am împlinit 51 de ani în august, sunt mamă a trei copii şi bunică, iar îngrijirea face parte integrantă din rutina mea. Am grijă de siluetă, dar lucrez îndeaproape cu Carmen Barcan - este extrem de important să ai un îndrumător pe partea de nutriţie.

Mănânc şi carne, şi legume sau produse cu gluten, dar atunci când vreau să slăbesc elimin făinoasele şi dulciurile. Merg şi la tratamente faciale şi corporale, iar din când în când apelez la puţin botox în zona frunţii”.

Trucul folosit de Adina Buzatu pentru riduri

Adina Buzatu, în vârstă de 49 de ani, spune că acordă atenție pielii, părului și danturii. Stilista a dezvăluit și un truc pe care susține că îl folosește de mai mulți ani pentru zona ridurilor.

„Dantura, pielea, părul - toate sunt importante şi am grijă de mine. Este bine să te simţi bine în pielea ta. Vă spun un secret: pentru riduri folosesc foi de gelatină alimentară.

Întâi mă spăl pe faţă cu gel, apoi, după ce înmoi foile de gelatină, le aplic în zona ochilor. Le ţin câteva secunde de-a lungul ridului, iar după ce le îndepărtez, mă dau cu apă termală. E un secret foarte bun pe care îl folosesc de ani întregi; dimineaţa mă trezesc cu faţă de păpuşă!”.

Mihaela Prigoană: „Nu uit să zâmbesc!”

Mihaela Prigoană, care a împlinit 47 de ani în luna martie, spune că acordă o atenție deosebită părului, danturii, tenului și siluetei. Pentru ea însă, rutina de îngrijire nu se rezumă la tratamente.

„Am făcut 47 de ani în martie şi sunt o persoană destul de atentă la mine. Părul, dantura, faţa şi silueta sunt părţile cărora le acord o îngrijire mai mare. Am şi o genă bună, dar îmi place să am momentele mele de răsfăţ. Ah, şi nu uit să zâmbesc! Cel mai important lucru”.

Alexandra Ungureanu și schimbările alimentare după 40 de ani

Alexandra Ungureanu spune că a început să acorde mai multă atenție alimentației după vârsta de 40 de ani. Artista, care are acum 44 de ani, susține că și-a schimbat regimul alimentar și a introdus mai multe surse de proteine.