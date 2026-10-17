Cine a achitat tratamentul de peste un milion de dolari al Alinei Pușcău. Ce a dezvăluit vedeta

Alina Pușcău a trecut printr-o perioadă dificilă după ce a fost diagnosticată cu cancer la sân, la începutul anului 2026. Fotomodelul a urmat mai multe tratamente, iar în august a ajuns la o clinică din California, unde a beneficiat de o schemă de tratament care, potrivit declarațiilor sale, a dat rezultate. Costurile au depășit un milion de dolari.

Alina Pușcău a fost diagnosticată cu cancer la sân la începutul anului 2026. În lunile care au urmat, fotomodelul a încercat mai multe tratamente, însă acestea nu au avut rezultatele așteptate. În august, vedeta a ajuns la o clinică din California, unde a urmat un nou tratament.

Alina Pușcău a făcut mai multe ședințe de chimioterapie și a beneficiat de un tratament experimental, despre care a spus că a avut rezultate în câteva săptămâni. Vestea pe care o aștepta a venit în urmă cu aproximativ două săptămâni, când medicii i-ar fi transmis că nu mai există tumori în organism. Fotomodelul a vorbit despre această perioadă și despre sprijinul de care a beneficiat în cadrul emisiunii Spynews TV Live.

Cine a plătit tratamentul Alinei Pușcău

Tratamentul urmat de Alina Pușcău a costat peste un milion de dolari. Vedeta a explicat că nu a fost nevoită să suporte cheltuielile, deoarece beneficiază de o asigurare medicală în Statele Unite ale Americii.

În declarația sa, fotomodelul a precizat că tratamentul include trei medicamente foarte scumpe și că toate costurile au fost acoperite prin asigurare. Ea a comparat situația cu cea din România și a vorbit despre diferențele dintre cele două sisteme.

„Am avut noroc, pentru că am asigurare aici și tratamentul e plătit, totul e plătit, dar tratamentul este peste un milion de dolari, e foarte scump, pentru că sunt trei medicamente și sunt foarte scumpe. Dacă ar fi în România, ar fi mai ieftin, pentru că nu sunt acte cum sunt aici, dar e altfel de viață în România decât în America. Am avut noroc! Dumnezeu mă iubește așa de mult”, a declarat Alina Pușcău, la Spynews TV Live.

Ce i-a spus Alina Pușcău mamei sale înainte de a pleca în America

În perioada în care s-a pregătit pentru tratament, Alina Pușcău a încercat să accepte incertitudinea legată de evoluția bolii. Fotomodelul a povestit că, înainte de a pleca din România în Statele Unite ale Americii, i-a spus mamei sale că își lasă viața în voia lui Dumnezeu.