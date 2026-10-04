Copiii Mirelei Vaida au găsit o metodă inedită de a face rost de bani de buzunar. Alături de alți copii din apropierea casei, aceștia au spălat mașinile vecinilor la furtun. Vezi ce tarife au afișat pe pancartă și ce a transmis vedeta TV.

Mirela Vaida a împărtășit cu comunitatea sa din mediul online metoda inedită prin care copiii ei și prietenii lor au făcut rost de bani de buzunar. Carla, Vladimir și Tudor, copiii prezentatoarei TV, au decis să își valorifice la maximum timpul liber. S-au distrat, dar au și muncit, după cum a povestit concurenta de la Asia Express.

Copiii Mirelei Vaida au spălat mașini pe stradă

Dotați cu un furtun și mult entuziasm, aceștia s-au oferit să curețe autoturismele celor care locuiesc în zonă.

„S-au adunat 7-8 copii, pe stradă, să facă un ban cinstit: s-au oferit să spele mașinile vecinilor, la furtun! Partea bună e că banii se împart egal! Partea și mai bună e că, din toți 8, 3 copii sunt ai mei!”, a transmis Mirela Vaida pe rețelele de socializare.

Copiii și-au promovat serviciile prin intermediul unei pancarte din carton pe care au notat clar prețurile și timpul estimat de lucru. Conform afișului realizat manual, un spălat exterior costă 5 lei, iar pentru curățarea interiorului se adaugă 5 lei. Întregul proces durează între 20 și 30 de minute, iar la final copiii le mulțumesc clienților cu un desen prietenos și cu mesajul „Mulțumim!”.

Unde învață copiii Mirelei Vaida

Mirela Vaida a vorbit despre viața de familie și despre modul în care își crește cei trei copii. Prezentatoarea a dezvăluit că micuții învață la o școală dintr-un sat și că nu beneficiază de tratament preferențial doar pentru că mama lor este cunoscută.

Prezentatoarea are împreună cu soțul ei, Alexandru Vaida, trei copii. Vedeta a dezvăluit că ei învață la o școală dintr-un sat, unde există o comunitate unită de părinți și copii. Mirela Vaida spune că își dorește ca micuții să învețe de la vârste fragede ce înseamnă normalitatea, simplitatea și ajutorul oferit celor din jur.