Corina Caragea, prezentatoarea știrilor sportive de la Pro TV, continuă vacanța sa de vis pe continentul nord-american, împărtășind cu urmăritorii săi de pe rețelele de socializare imagini și povești fascinante din parcurile naționale din Canada.

Aflată în Parcul Național Banff, vedeta a parcurs șoseaua Icefields Parkway, una dintre cele mai spectaculoase rute montane din lume, un traseu de 232 de kilometri care trece printre munți uriași, ghețari, văi largi și lacuri glaciare de o culoare turcoaz ireală.

Corina Caragea despre experiența de pe o șosea fără semnal la telefon

Călătoria de-a lungul șoselei Icefields Parkway i-a oferit vedetei Pro TV priveliști de neuitat, dar și deconectare totală de la tehnologie, pe tot parcursul traseului neexistând semnal la telefonul mobil. Unul dintre punctele de atracție vizitate a fost celebrul lac Peyto, recunoscut pentru nuanța sa intensă și forma sa neobișnuită.

„În Canada am condus pe o șosea care nu e construită în jurul unor atracții — șoseaua însăși este atracția. Mergi 232 km printre munți uriași, ghețari, lacuri glaciare turcoaz și văi foarte largi. Și animale din când în când. Nu ai semnal la telefon. Văzut de sus, acest lac seamănă cu un cap de lup. Nu? Peyto Lake este unul dintre cele mai spectaculoase lacuri de pe Icefields Parkway, în Banff National Park și este alimentat de topirea ghețarului Peyto”, a povestit Corina Caragea.

Culoarea turcoaz ireală a apei i-a fascinat pe turiști, iar Corina a explicat fenomenul natural din spatele imaginii spectaculoase:

„Culoarea pare făcută în Photoshop, așa-i? Provine din particule extrem de fine de rocă măcinate de ghețar și transportate în apă. Acestea reflectă lumina și produc nuanța aceea aproape ireală,” a spus ea.

Corina Caragea a urcat la 2.088 de metri altitudine fără echipament și fără apă

Pentru a evita aglomerația de la punctele clasice de observare și pentru a găsi un unghi perfect pentru poze, Corina Caragea a decis să continue traseul, ajungând la Bow Summit Viewpoint, la o altitudine de 2.088 de metri.

Urcușul nu a fost însă lipsit de riscuri, prezentatoarea TV mărturisind că nu era pregătită pentru o drumeție atât de solicitantă la altitudine mare.