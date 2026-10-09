Cristina Dorobanțu este însărcinată și va deveni mamă pentru prima dată. Prezentatoarea Știrilor Kanal D a făcut dezvăluiri emoționante la „Invitatul de 12”.

Cristina Dorobanțu, prezentatoarea grupajului informativ de prânz de la Kanal D, trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața sa. Vedeta este însărcinată și urmează să devină mamă pentru prima dată, un vis pe care l-a rostit cu voce tare în urmă cu un an. Duminică, la emisiunea „Invitatul de 12”, difuzată simultan la Kanal D2 și Radio Impuls, frumoasa prezentatoare își deschide sufletul într-un dialog sincer cu Cosmin Cernat.

Cristina Dorobanțu vorbește deschis despre copilărie, parcursul profesional, dar mai ales despre miracolul sarcinii, un capitol pe care l-a așteptat cu mare nerăbdare.

Cristina Dorobanțu și visul de a deveni mamă

În urmă cu un an, tot în cadrul emisiunii „Invitatul de 12”, știrista mărturisea că își dorește din tot sufletul să își întemeieze o familie și să aducă pe lume un copil. Astăzi, viața i-a oferit bucuria de a-și trăi visul, iar prezentatoarea Kanal D consideră că rugăciunile și credința au jucat un rol esențial în tot acest parcurs.

„Sunt un om care își spune foarte bine rugăciunile, cred despre mine lucrul acesta. Atunci când am spus că îmi doresc la Știri, mi s-a îndeplinit visul acesta. Mai târziu am spus că îmi doresc să fiu mamă chiar la tine în emisiune, la «Invitatul de 12». Ce să mai spun ca să mi se îndeplinească?”, declară Cristina Dorobanțu în cadrul ediției de duminică.

Cunoscută ca o persoană extrem de riguroasă, care își calculează pașii cu atenție și tratează timpul cu maximă seriozitate, Cristina recunoaște că ambiția ei profesională a fost uneori percepută greșit de către cei din jur. Sub imaginea unei femei puternice se ascunde însă un om sensibil, cu un simț al umorului dezvoltat și cu o dorință imensă de a dărui iubire.

Cristina Dorobanțu despre copilărie și obiectul cu valoare spirituală

Prezentatoarea își amintește că era un copil plin de energie și năzdrăvan, dar mereu sensibil la suferința celor din jur.

„Țin minte, la un moment dat, eram în plină iarnă, m-am descălțat și i-am dat încălțămintea unui copil pentru că el nu avea. Am plecat de la școală și când m-a văzut mama aveam picioarele vinete”, a povestit ea.

În cadrul ediției de duminică, invitata lui Cosmin Cernat a adus cu ea și un „obiect cu poveste” de o mare încărcătură spirituală. Este vorba despre o icoană specială de la Muntele Athos, un dar oferit de o persoană apropiată.

Interviul integral cu Cristina Dorobanțu despre sarcină, carieră și amintirile din copilărie va putea fi urmărit duminică, de la ora 12:00, la Kanal D2 și Radio Impuls.

Cristina Dorobanțu s-a căsătorit cu deputatul Ciprian Șerban

Cristina Dorobanțu trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei: s-a căsătorit recent cu deputatul Ciprian Șerban, iar la 35 de ani este însărcinată.

„Lucrurile au venit firesc în viața mea. Atât noi, cât și familiile noastre suntem fericiți și profund recunoscători pentru ceea ce ni se întâmplă. Este ca un vis frumos pentru mine”, a spus Cristina Dorobanțu pentru Wowbiz, la scurt timp după ce în spațiul public s-a aflat că este gravidă.

În urmă cu doar câteva luni, când a împlinit 35 de ani, vedeta de la Kanal D a stat de vorbă cu Libertatea despre viața ei.