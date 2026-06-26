Vedeta de la Kanal D face mai mult decât să-și trăiască visul din copilărie, acela de a lucra în televiziune: prezintă ediția de prânz a știrilor, grupaj informativ care se află de multe ori pe primul loc în topul audiențelor, și se bucură de încrederea unui public uriaș.

Cristina Dorobanțu și-a construit o comunitate numeroasă de fani pe rețelele de socializare, acolo unde își permite și incursiuni discrete în universul său personal. Dincolo de lucruri evidente pe care publicul le vede, se află o femeie plină de profunzime și sensibilitate.

Ce înseamnă pentru Cristina Dorobanțu o aniversare perfectă

La ceas aniversar, Libertatea a stat de vorbă cu îndrăgita prezentatoare de la Kanal D despre o parte mai puțin povestită a vieții sale. Spre exemplu, câteva dintre marile lecții pe care le-a învățat până acum sunt legate de forța interioară și de ritmul natural.

„Timpul nu stă pe loc și toate lucrurile trebuie făcute și trăite la vremea lor. Aniversarea perfectă înseamnă să am lângă mine oamenii dragi, care mă iubesc și mă prețuiesc și pentru care sentimentul este reciproc”, a mărturisit Cristina Dorobanțu pentru Libertatea.

Pentru vedeta de la Kanal D, bucuria sărbătoririi nu constă în excursii, petreceri sau lucruri materiale. Privilegiul de a avea familia alături la fiecare zi de naștere este darul suprem.

„Cea mai frumoasă surpriză de care mă bucur în fiecare an este că prima urare, de la ora 12 noaptea, este făcută de părinții mei. Odată ce am devenit independentă, mi-am oferit mie însămi nu un obiect, ci libertatea de a alege unde merg, ce fac și cum îmi construiesc viața”, a afirmat îndrăgita prezentatoare.

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Viața i-a oferit Cristinei Dorobanțu un dar esențial: o forță interioară uriașă și o ambiție de neclintit pe care ea însăși nu a încetat niciodată să le alimenteze.

„Sunt unul din cei mai ambițioși oameni pe care îi cunosc! Am reușit tot ceea ce mi-am propus. Și cu cât am întâmpinat mai multe piedici, cu atât rezultatele au fost mai spectaculoase! Cred că am o stea norocoasă care îmi călăuzește pașii. Dar am avut parte și de oameni care au crezut în mine! Am muncit și am învățat permanent ca să ajung să îmi trăiesc visul”, a mai spus prezentatoarea știrilor de la Kanal D în exclusivitate pentru Libertatea.

Întrebată ce vrea să păstreze și ce vrea să lase în urmă din timpul care s-a scurs, vedeta dă de înțeles că experiențele sale, bune sau mai puțin bune, sunt o parte importantă a formării sale: „Păstrez cu mine tot. Trecutul meu m-a făcut femeia care sunt astăzi! Trăiesc viața la intensitate maximă în fiecare zi și îmi place asta. Nu ador doar urcușurile, ci îmi plac și coborâșurile, pentru că sunt etape din viață care ne definesc”.

Vedeta Kanal D, amintire de neuitat de la vârsta de 3 ani

Cristina Dorobanțu a povestit cu emoție despre primul cadou pe care își amintește că l-a primit de ziua ei. Darul este mai degrabă o experiență memorabilă, oferită de o persoană apropiată inimii ei.

„Primul cadou pe care mi-l amintesc este cel pe care l-am primit când aveam trei ani. Este vorba despre un moment de neuitat oferit de un ansamblu de instrumentiști, în apartamentul părinților mei, la Măgurele.

Când eram mică, părinții mei munceau foarte mult pentru a-mi asigura o viață cât mai bună. Pentru că amândoi aveau activități solicitante și nu aveau cum să stea permanent cu mine. Rămâneam și în grija unei doamne speciale, care are un loc aparte în sufletul meu. Această doamnă știa să cânte la acordeon, era o bucurie să fii în preajma ei și reprezintă o parte importantă din copilăria spectaculoasă pe care am avut-o. O copilărie ca în povești, cu muzică și voie bună”, a încheiat vedeta de la Kanal D interviul pentru Libertatea.

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