Raluca Bădulescu a intrat la „Asia Express” 2026, în ediția de duminică seara, 18 octombrie, difuzată la Antena 1. Vedeta a revenit în show ca un handicap pentru Maurice Munteanu și Connie, după ce aceștia au fost salvați de la eliminare, zilele trecute.

Maurice Munteanu și Connie Preda au avut parte de o surpriză neașteptată în ediția din 18 octombrie 2026, a emisiunii Asia Express - Drumul Mătăsii. Concurenții vor mai avea încă un coechipier în etapa a șaptea a competiției: Raluca Bădulescu.

Raluca Bădulescu și-a făcut apariția în China și s-a alătură echipei formate din Maurice Munteanu și Connie Preda. Odată cu venirea ei, dinamica echipei se va schimba radical, iar aventura celor trei promite situații neașteptate, mult umor și reacții savuroase.

Raluca Bădulescu și-a păstrat stilul care a consacrat-o, așa că apariția ei în show a fost la fel de excentrică, iar Maurice Munteanu a rămas mască. „Eu eram într-un semi-delir! Am știut că nici acesta nu va fi un handicap, ci, dimpotrivă, va fi, lăsând la o parte bucuria, un regal de găvâzdeli! Unde ai venit, pisica mea în Asia Express, zici că pleca la Miss Venezuela!”, a declarat Maurice Munteanu, la Asia Express.

Raluca Bădulescu a participat în sezonul trecut, „Asia Express” 2025, alături de fostul ei soț, Florin Stamin, iar faptul că a primit acum propunerea de a reveni în competiție, a bucurat-o enorm.