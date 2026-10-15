Cum ne îngrijim părul după vară. Marian Capet: „Este foarte uscat după perioada asta în care am stat la plajă”

O dată cu venirea toamnei și încheierea vacanțelor pe plajă, saloanele de înfrumusețare sunt pline de femei care doresc să-și repare podoaba capilară. Ne-o spune chiar hair stylistul Marian Capet, care încurajează femeile ca, odată întoarse din vacanță, să acorde o atenție sporită îngrijirii părului.

Este demonstrat faptul că sezonul estival nu este o perioadă ușoară pentru păr. Expunerea la soare, apa mării, căldura și zilele petrecute în aer liber pot lăsa în urmă un fir de păr uscat, lipsit de strălucire și mai greu de aranjat. Astfel că, specialistul recomandă o hidratare intensă pentru păr.

„În primul rând eu aș vrea să se dea o lege ca toate doamnele care vin de la plajă, când se întorc acasă, să bage valizele pe ușă și să se ducă la salon dacă s-ar putea. Că părul este foarte uscat după perioada asta în care am stat la plajă, am mers pe stradă și avem nevoie de o hidratare foarte puternică. Și chiar mă gândeam că vrea să încep să intru într-o zonă așa, pentru că ne focusăm foarte mult pe doamnele care merg la salon”, a explicat hair stylistul pentru Libertatea.

Marian Capet atrage atenția asupra faptului că nu doar femeile care merg la salon trebuie să acorde o atenție specială părului după sezonul estival. Și cele are preferă să se îngrijească acasă pot obține rezultate bune dacă aleg produsele potrivite.

„Toată lumea și toți hair styliștii vorbesc doar despre doamnele care merg la salon, dar avem doamne care se îngrijesc acasă, care se vopsesc acasă, care fac tratamente acasă. Și aș vrea să le îndrum inclusiv pe doamnele care se vopsesc acasă, să le spun că este nimic greșit în a te vopsi acasă. Există atâtea branduri de vopsea foarte bune pentru vopsit acasă. Și dânsele să-și ia o mască mai hidratantă în perioada asta și să aibă grijă un pic mai mult, așa, până se pun pe picioare”, a mai explicat, în stilul caracteristic, Marian Capet.

Hidratarea trebuie aleasă în funcșie de textura părului

În astfel de situații, când părul are nevoie de o hidratare mai profundă, cele mai multe doamne și domnișoare, dar nu numai, aleg să folosească creme și produse destinatele părului creț, mergând pe premisa că sunt mult mai hidratante. Marian Capet ne-a explicat că produsele destinare părului creț sunt, într-adevăr, mai concentrate, însă asta nu înseamnă că o persoană cu părul drept ar trebui să folosească automat produse destinate părului creț.

„Sunt puțin mai concentrate produsele pentru păr creț, pentru că părul creț este puțin mai uscat. Adică el ca și textură este foarte poros și „trage” foarte mult produs și atunci are nevoie de hidratare mai multă.Nu aș recomanda neapărat produse pentru păr creț pentru un păr care nu este creț, chiar dacă sunt mai hidratante. Și acolo hidratarea trebuie dozată foarte bine. Adică dacă avem un păr foarte fin nu putem să venim cu niște produse foarte hidratante pentru că nu o să mai avem volum, pentru că o să se îngrașe foarte tare, pentru că o să fie foarte greu produsul pentru păr. Deci nivelul de hidratare se pune în funcție de textura părului”, a punctat specialistul.

Marian Capet nu recomandă măștile făcute în casă

Cum internetul este plin de tot felul de rețete pentru îngrijirea părului cu ingrediente pe care le avem la îndemână, de la uleiuri și ouă, până la rozmarin și usturoi, Marian Capet sfătuiește să se considere aceste trucuri drept soluții naturale pentru un păr mai sănătos.

„Eu nu cred și nu sunt adeptul măștilor făcute în casă în care îți faci o salată și în loc să pui sosul în salată îl pui pe păr. Sunt foarte multe produse care sunt foarte bune și au rezultate foarte bine și atunci eu cred că nu are rost. Pe lângă asta eu nu recomand niciun ulei pe scalp. Adică întotdeauna scalpul are nevoie să respire. Dacă venim cu un ulei care e foarte hidratant, avem tendința să-l încărcăm și să producă mai mult sebum și putem să dăm în alte chestii, în dermatite și în alte cele. Adică cred că produsele care sunt destinate pentru scalp sunt produsele care sunt studiate”, a mai spus hair stylistul.

Hair stylistul nu este adeptul uleiului aplicat pe scalp

Un alt mit pe care Marian Capet îl demontează este acela legat de tot felul de uleiuri folosite drept tratament. Hair stylistul spune că ar trebui privit cu atenție aplicarea uleiurilor direct pe scalp. Aplicarea unor produse foarte grase poate contribui la încărcarea scalpului și, în anumite situații, poate favoriza probleme precum excesul de sebum sau iritațiile.

„Nu cred în asta cu rozmarinul care face nu știu ce, usturoiul care face nu știu ce. Am trecut puțin de etapa aia în care foloseam apa de ploaie și alte cele. Nu zic, apa de ploaie era chiar bună, dar erau niște rețete care funcționau la vremea respectivă, erau niște rețete care funcționau pe oamenii acelor vremuri pentru că și oamenii aveau altă alimentație, alt stil de viață, alte credințe. Până la urmă știi cum e, dacă crezi într-un produs el o să funcționeze. Dacă tu crezi că rozmarinul îți face bine cu siguranță o să-ți facă bine, că totul pleacă din minte”, a mai explicat Marian Capet pentru Libertatea.