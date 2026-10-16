Cum s-a schimbat Andreea Ibacka după divorțul de Cabral. Ce spune despre etichetele puse femeilor: „Tot timpul am simțit nevoia să demonstrez că sunt și deșteaptă”

Andreea Ibacka a vorbit despre felul în care își gestionează momentele dificile, despre importanța răbdării cu propria persoană. Vedeta a mărturisit că cei doi copii i-au schimbat prioritățile și modul în care privește lumea și a explicat de ce consideră că este firesc să existe și zile în care nu poate face tot ce și-a propus.

Andreea Ibacka a vorbit într-un interviu acordat Spynews TV Live despre felul în care încearcă să își găsească echilibrul într-o perioadă în care presiunea de a face cât mai multe lucruri este tot mai mare. Fosta soție a lui Cabral a explicat că a învățat să fie mai răbdătoare cu ea însăși și să accepte că nu toate zilele sunt la fel.

În loc să încerce să ducă la bun sfârșit toate planurile într-un timp prestabilit, Andreea Ibacka spune că își acordă libertatea de a lua pauze atunci când simte că are nevoie. Pentru ea, acceptarea zilelor mai dificile face parte din procesul de a-și păstra echilibrul.

„Cred foarte tare în mesajul acesta: nu există nu se poate. Dar mai cred foarte tare că este natural să nu se poată azi. Pot să am zile grele și momente de slăbiciune când spun că nu pot azi și să fiu înțelegătoare cu mine, că o să vină și zile mai bune”, a declarat Andreea Ibacka, la Spynews TV Live.

Ce spune Andreea Ibacka despre rolul de mamă

Vedeta a vorbit și despre schimbările pe care le-a adus maternitatea în viața sa. Andreea Ibacka consideră că apariția celor doi copii a influențat felul în care privește viața, dar și modul în care își stabilește prioritățile. Familia ocupă acum un loc central în viața sa, iar experiența de a deveni mamă i-a schimbat inclusiv perspectiva asupra iubirii.

„A fost cea mai mare binecuvântare din viața mea. Cea mai importantă decizie! Sunt recunoscătoare că am doi copii sănătoși, superbi, minunați. Nu aș schimba nimic la ei. M-a schimbat la 180 de grade, de la felul în care privesc viața, la prioritățile mele, familia fiind cea mai importantă, până la program. Chiar și dragostea am înțeles-o foarte diferit”, a declarat Andreea Ibacka.

Andreea Ibacka, despre complimentele legate de aspectul fizic și realizările profesionale

În cadrul interviului, vedeta a vorbit și despre felul în care sunt percepute femeile și despre atenția acordată aspectului fizic, uneori în detrimentul altor calități sau realizări.

Andreea Ibacka a recunoscut că îi fac plăcere complimentele legate de felul în care arată, însă consideră că frumusețea nu ar trebui să fie singurul lucru prin care este definită o femeie. Ea a povestit că și-a dorit să demonstreze că are și alte calități și a dat exemplul studiilor sale, despre care spune că au primit mai puțină atenție decât aspectul fizic.