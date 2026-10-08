Cum se înțeleg Andreea Popescu și Rareș Cojoc după divorț. „E destul de complicat, dar încerc să fac față”

Andreea Popescu s-a schimbat mult după divorțul de Rareș Cojoc. A slăbit aproape 20 de kilograme, s-a mutat în casă nouă și se implică în mai multe proiecte, reușind cu greu să se împartă între acestea și viața de mamă a trei copii.

Într-un interviu acordat recent, vedeta vorbește despre perioada pe care o traversează, despre cei trei copii și relația pe care o are în prezent cu fostul soț.

A slăbit nu mai puțin de 20 de kilograme la un moment dat, iar acum spune că a pus trei la loc, ajungând la un total de 17 kilograme pierdute.

„Mă crezi că eu nu mă văd atât de sexy? Nu mă văd, nu. Nu fac mari eforturi, ar trebui să mă reapuc de sală. La un moment dat dădusem jos 20 de kilograme. Acum 17, că am pus 3. Dar mă bucur că reușesc să mă mențin. Ce mănânc? Prostii. Foarte multe prostii mănânc”, spune Andreea pentru Wowbiz.

Andreea spune că îi este destul de greu să se împartă între carieră și timpul petrecut cu cei trei copii ai ei. „Joburi. Bine, și copiii când sunt la mine, evident.

Pentru că mi-e un pic dificil să le împart în mod egal când sunt copiii în săptămâna când sunt la mine, pentru că viața mea este destul de dinamică, muncesc și mă întrețin singură și atunci trebuie să… Nah, nu am un job de la 9.00 la 17.00. E destul de complicat, dar încerc să fac față”, a mai spus vedeta.

De asemenea, Andreea a recunoscut și cum se înțelege în prezent cu Rareș Cojoc. „Copiii sunt bine, da. Sunt bine. Ne străduim să fim părinți buni, să le creăm sentimentul ăla că încă suntem o familie pentru ei, adică în momentele importante suntem acolo pentru ei.