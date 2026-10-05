Dan Negru a transmis un mesaj despre situația sportului românesc înaintea meciului România – Suedia. Prezentatorul de la Kanal D consideră că problemele nu țin doar de rezultate sau de tactica antrenorilor, ci și de felul în care sunt crescute și educate noile generații.

Dan Negru a anunțat că va fi prezent pe stadion la partida România – Suedia, însă, înaintea meciului, a ales să vorbească despre o problemă mai largă: situația sportului românesc.

Realizatorul TV consideră că lipsa performanțelor nu poate fi pusă doar pe seama echipelor naționale, a jucătorilor sau a tacticilor folosite de antrenori. În opinia sa, explicațiile trebuie căutate încă din perioada în care copiii încep să facă sport.

Dan Negru și-a construit mesajul pornind de la o amintire despre tatăl său, care a antrenat o echipă din fotbalul județean.

„Totuși, mă duc la meci diseară.

Tata a antrenat o echipă din campionatul județean, Mănușarul. Jucau fotbal din pasiune. Tata se amuza când îi auzea pe analiști și antrenori vorbind despre sisteme de joc. O prostie! Dacă fotbalistul pierde mingea, nicio tactică nu mai are sens. Ca să existe tactică, fotbalistul trebuie să țină mingea și să nu piardă duelul.

Dacă vreți să vedeți de ce dispare performanța din sporturile românești, duceți-vă în școli! Când am fost ultima dată pe Arena Națională, în jurul meu erau copii dolofani, supraponderali.

Copiii au coloana strâmbă din cauza ghiozdanelor, sunt prost hrăniți, sedentari și au părinți care le dau scutiri de la orele de sport. Generația mea, care bătea mingea toată ziua pe afară, e mai robustă decât puștii de azi.

Sau, și mai simplu, uitați-vă la publicitatea din pauza meciurilor la televiziunile românești: băuturi îndulcite, snacksuri, burgeri, crenvurști…

În Marea Britanie, reclamele la alimente și băuturi considerate nesănătoase, cu conținut ridicat de grăsimi, sare sau zahăr (HFSS), nu mai pot fi difuzate la televizor înainte de ora 21:00. E țara celui mai puternic campionat de fotbal din lume , Premier League. Noi îl avem pe cel mai jalnic: Super Liga.

Și în țara lui Halland, Norvegia, marketingul alimentelor nesănătoase e restrucționat de lege.