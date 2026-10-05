Cine transmite România - Suedia. La ce oră începe meciul din Liga Națiunilor la TV pe 5 octombrie 2026

După startul fals din primele două etape al noului sezon de Liga Națiunilor, naționala de fotbal a României s-a făcut de râs în Polonia, acolo unde a suferit o înfrângere istorică: 6-0!

Echipa antrenată de Gică Hagi a fost depășită la toate capitolele importante într-o seară în care Robert Lewandowski, despre care polonezii spuneau înainte de partidă că ar trebui să se retragă de la națională, a marcat de trei ori. România a fost peste Polonia doar la capitolul cartonașelor: trei galbene și unul roșu de partea noastră, două galbene de partea lor.

România - Suedia se vede pe Antena 1

„Tricolorii” au ajuns la trei înfrângeri din tot atâtea meciuri disputate în noul sezon de Liga Națiunilor: 1-2 în Suedia, 2-4 acasă cu Bosnia și 0-6 în Polonia. Astfel, elevii conduși de pe bancă de Gheorghe Hagi au primit 12 goluri în doar trei partide și au reușit să marcheze de doar trei ori.

Următorul meci pe care România îl joacă în Liga Națiunilor în Grupa 4 din Liga B are loc pe 5 octombrie 2026, de la ora 21.45, acasă cu Suedia. Partida va fi transmisă live de Antena 1.

„Sper să strângem rândurile, să mergem înainte, și după aceste patru meciuri vor exista evaluări, probabil lucruri importante... Fotbalul românesc trebuie să meargă înainte și să fie foarte bine. Nu vorbim de demisie, nu are rost, e durerea prea mare, ne gândim la această înfrângere, care ne doare și atât. Stăm împreună, ne gândim numai la meciul cu Suedia, nu există alte gânduri.

Eu sunt antrenorul principal, eu sunt de vină în primul rând, tactic eu am făcut lucrurile, apoi greșeala în joc, există, oricare poate să greșească. Eu sunt principalul vinovat, eu plănuiesc totul, important e că echipa nu reacționează, am luat patru goluri acasă și șase în deplasare, eu sunt principalul vinovat”, a spus Gică Hagi la conferința de presă, imediat după înfrângerea din Polonia.

Programul complet al partidelor României din Liga Națiunilor

- 25 septembrie 2026: Suedia – România (2-1)

- 28 septembrie 2026: România – Bosnia și Herțegovina (2-4)

- 2 octombrie 2026: Polonia – România (6-0)

- luni, 5 octombrie 2026, ora 21.45: România – Suedia (Antena 1)

- sâmbătă, 14 noiembrie 2026, ora 21.45: România – Polonia (Antena 1)

- marți, 17 noiembrie 2026, ora 21.45: Bosnia și Herțegovina – România (Antena 1)