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Ema Viziru, primele declarații după ce a fost eliminată de la MasterChef: „Pe unii nu vreau să-i mai văd nici în poze”

Andreea Romaniuc Archip
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Ema Viziru
Ema Viziru la MasterChef Sursa foto: Instagram - Ema Viziru
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Ema Viziru a fost eliminată din competiția MasterChef de la Pro TV. Soția lui Lucian Viziru a vorbit despre concurenți, chefi și planurile de viitor.

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Ema Viziru a părăsit competiția MasterChef în ediția din 6 octombrie 2026. Eliminarea a venit după un test sub presiune extrem de strâns, în urma căruia chefii au analizat preparatele concurenților și au constatat că diferențele dintre aceștia au fost foarte mici. Una dintre greșelile care au cântărit decisiv în cazul Emei a fost faptul că risotto-ul prezentat nu a fost gătit suficient.

În timp ce soțul ei, Lucian Viziru, nu mai are nevoie de nicio prezentare, Ema a preferat de-a lungul timpului să păstreze discreția și să stea departe de lumina reflectoarelor. Excepția a fost înscrierea la MasterChef unde și-a testat limitele și pasiunea culinară.

De ce a participat soția lui Lucian Viziru la MasterChef

Pasiunea Emei Viziru pentru gătit a început încă din adolescență, fiind o constantă în viața de familie și în cercul de prieteni. Decizia de a intra în bucătăria show-ului de la Pro TV a venit ca o provocare personală de a încerca ceva nou la aproape 50 de ani.

Ema Viziru, adevărul după eliminarea de la MasterChefVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 5

„Mie îmi place să gătesc. De la 12-13 ani, cred că am început să-mi descoper pasiunea. Acesta e hobby-ul meu. Și la toate mesele de sărbători, toți prietenii vin la noi, iar eu gătesc pentru toți. La aproape 50 de ani, pur și simplu am vrut să încerc ceva nou, am vrut să văd dacă încă mai am pofta aia de viață. Am vrut să arăt și altor oameni, nu neapărat femei, că nu e niciodată târziu să-ți urmezi pasiunea”, a mărturisit Ema Viziru conform Click!.

Întrebată dacă intenționează să își deschidă propriul restaurant, aceasta a explicat că pregătește un proiect diferit, axat pe experiențe gastronomice private.

„Nu știu dacă o să am vreodată restaurant sau o să lucrez într-o bucătărie profesională. Mi-aș dori să am însă da, chiar am un proiect în lucru în sensul acesta, despre care o să vorbim mai încolo însă, pentru că acest proiect e acum la statut de idee. E vorba mai degrabă despre niște cine private, mai mult tot așa, pe spectacol, cum ne place nouă. MasterChef a fost un pariu personal cu mine că pot. Am vrut să-mi demonstrez că pot să trec de frica de cameră, de frica de vorbit. De fapt, dacă stau bine și mă gândesc, nu prea mai e nimic de dovedit la 50 de ani. Pentru că, gândește-te, am avut ocazia 16 ani de zile să mă expun, să apar la TV, ca soție a lui Lucian. Însă acum am vrut să mă cunoască lumea oarecum și pe mine Ema, nu doar pe soția lui Lucian Viziru. Și asta a fost o chestie unde Lucian nu prea avea loc”, a adăugat soția actorului pentru aceeași sursă.

Ema Viziru, concluzii după eliminarea de la MasterChef

Ema Viziru a tras primele concluzii după experiența trăită în show-ul culinar de la Pro V.

„Per total, m-am descoperit pe mine, am descoperit niște chestii despre mine. Mi-am dat seama, de exemplu, că nu prea mai am răbdare. Nu mai am răbdare cu falsitatea mai ales, adică atunci când predici ceva, trebuie să văd că e așa cum spui. Toți avem impresia că suntem cei mai buni bucătari și ca noi nu face nimeni! Dar mulți nu au structura morală și caracterul unui chef excelent, pentru că tehnica o învață oricine. Dar, când ești un om cu două fețe, șapte, opt, câte vrei tu, degeaba, nu o să ajungi niciodată la excelență! Pentru mine contează excelența în orice domeniu, că de asta m-am și măritat cu o vedetă”, a spus Ema Viziru.

În ceea ce privește jurații emisiunii, concurenta a recunoscut că a avut emoții față de toți trei, însă a stabilit o conexiune specială cu Florin Dumitrescu.

„De toți trei! Dar chef-ul meu favorit a fost și cel cu care am lucrat cel mai mult: Florin Dumitrescu. Cu restul n-am prea interacționat foarte mult. Dar îi respect pe toți, îi admir, ca oameni sunt extraordinari și ne-au ajutat foarte mult. Au fost tot timpul lângă noi, deși sunt foarte stricți, așa și trebuie. Și am învățat foarte multe de la ei. După experiența MasterChef am învățat că îmi place să vorbesc, îmi place să încerc lucruri noi”, a detaliat ea.

Referitor la relațiile rămase după încheierea filmărilor, Ema Viziru a fost extrem de tranșantă, mărturisind că a păstrat legătura doar cu câteva persoane.

„Nu e cazul de dușmani! Dușmanii înseamnă o risipă de energie și eu n-am energie pentru așa ceva. În schimb, am rămas cu 4-5 prieteni pe care vreau să-i mai văd, cu care vreau să construiesc lucruri împreună. Dar, într-adevăr, există și oameni pe care nu vreau să-i mai văd nici în poze. Dar, asta e!”, a încheiat Ema Viziru pentru Click!.

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Tags: MasterChef Pro TV televiziune Lucian Viziru Florin Dumitrescu Sorin Bontea Cătălin Scărlătescu
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