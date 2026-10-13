În urmă cu doar câteva zile, Florin Salam a susținut un concert în București, alături de orchestra sa, însă evenimentul ar fi fost întrerupt brusc, după cum afirmă artistul în mediul online.

La mai bine de 24 de ore după eveniment, Florin Salam a făcut un live pe TikTok, prin intermediul căruia a dezvăluit de ce a oprit spectacolul, dezvăluind că a ajuns de urgență la spital.

Celebrul cântăreț a spus că ar fi fost otrăvit, iar din această cauză s-a simțit foarte rău și a avut dureri insuportabile.

„Vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu, înainte de orice. Mi-a fost foarte rău, frații mei... Imediat după concert... Deodată am simțit niște dureri pe care nu știu dacă ar putea să le suporte cineva. Chiar eu nu am suportat și am crezut că e finalul. Am mai stat vreo 20 de minute pe scenă, așa, de rușinea oamenilor. Și n-am mai suportat durerile groaznice pe care le aveam. Și de cap, și de picioare, și de mâini, și de tot ce înseamnă corp... Și am închis spectacolul”, a spus Florin Salam pe TikTok.

Manelistul a afirmat că la spital i s-au făcut toate analizele și că acolo i s-ar fi spus că a fost otrăvit cu o substanță care i-ar fi fost pusă în mâncare sau în apă. Pe celebra platformă, Florin Salam a afirmat că știa de mult timp că se va ajunge la o astfel de situație.

Mai mult decât atât, artistul a afirmat pe TikTok că timp de o lună trebuie să urmeze un tratament despre care nu a oferit prea multe detalii.