Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean au devenit soț și soție în 2015, sunt părinții a cinci fetițe și formează unul dintre cele mai admirate cupluri. În cadrul unui interviu, prezentatoarea TV a vorbit despre felul în care ea și soțul ei reușesc să se sprijine zi de zi. De asemenea, ea a dezvăluit cum o surprinde soțul ei.

„Pentru mine contează foarte mult că responsabilitatea este împărțită. Cosmin este tatăl lor și este prezent în viața lor, inclusiv în momentele solicitante. Uneori, ajutorul de care am nevoie este foarte concret: să pot să mă odihnesc puțin sau să nu mai fiu eu cea care răspunde la toate solicitările. Sunt seri în care Nina se liniștește în brațele lui și acea schimbare simplă ne face bine tuturor. Când ești obosită, contează enorm să simți că persoana de lângă tine observă și preia.

În perioada aceasta, cu un bebeluș atât de mic, timpul în doi cere mai multă organizare. Contează să ne păstrăm interesul unul pentru celălalt și să nu ajungem să vorbim doar despre ce trebuie făcut mâine. O ieșire ne face bine, dar apropierea se întreține și în conversațiile obișnuite, în atenția cu care îl asculți pe celălalt, în felul în care îi observi oboseala. Cel mai important este să ne raportăm corect la această etapă și așteptările să fie realiste”, a declarat Laura Cosoi pentru revista VIVA!

Laura spune că romantismul înte ea și Cosmin nu lipsește, în ciuda faptului că sunt extrem de ocupați. Vedeta recunoaște că este foarte atentă la gesturile venite din partea soțului ei.

„Da, pentru mine romantismul are loc și în viața aceasta foarte plină. Sunt mai atentă ca oricând la gesturile prin care simt că sunt văzută ca femeie, cu nevoile și sensibilitățile mele.