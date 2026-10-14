Când începe emisiunea lui Pepe la Kanal D: „Premiul este mare”

Kanal D aduce în această toamnă o nouă emisiune în fața telespectatorilor, „Hai că poți”, iar prezentator va fi Pepe, care a lăsat Antena 1 pentru postul deținut de turci.

Vedeta va aduce pe micul ecran energia sa molipsitoare, umorul inconfundabil și pofta de viață, într-un format în care orice probă devine o adevărată aventură în doi. Pepe îi va însoți pe concurenți pe parcursul provocărilor, va transmite dincolo de micul ecran emoțiile concursului și va orchestra o întreagă desfășurare de forțe, provocând cuplurile să dea totul în competiție și să se distreze la maximum.

„Mă bucur foarte mult să fiu parte din acest proiect și abia aștept să ne întâlnim cu telespectatorii din 25 octombrie 2026, de la ora 21.00. «Hai că poți!» este genul acela de emisiune de duminică seara care îți dă o stare de bine. Va fi un nou sezon cu multă energie, umor și o atmosferă care te va face să începi săptămâna cu o doză uriașă de optimism.

Premiul este mare, în fiecare ediție un cuplu pleacă acasă cu 25.000 de lei, dar dincolo de miza financiară, important este că ne distrăm, ne bucurăm unii de alții și vedem cine reușește să demonstreze că, în doi, chiar poți mai mult”, a spus îndrăgitul artist.

Bazat pe formatul internațional original „My Man Can”, „Hai că poți!” aduce în prim-plan patru cupluri pregătite să-și testeze compatibilitatea, încrederea și capacitatea de a anticipa reacțiile și performanțele partenerului. Miza este una importantă: premiul de 25.000 de lei, pentru care concurenții trebuie să-și evalueze corect jumătatea.