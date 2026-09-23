În urmă cu aproximativ o lună, Kanal D a anunțat că Pepe a semnat cu postul de televiziune deținut de turci, astfel că vedeta a părăsit Antena 1 și emisiunea „Te cunosc de undeva”, pe care o prezenta alături de Alina Pușcaș.

Pe numele lui real Ionuț Nicolae Pascu, prezentatorul a dezvăluit acum în ce proiect este implicat la Kanal D: va prezenta emisiunea „Hai că poți”, a cărei gazdă era în trecut actorul Octavian Strunilă!

Cu energia, spontaneitatea și umorul care îl caracterizează, Pepe intră astfel într-o nouă etapă a carierei sale de televiziune. Noua vedetă Kanal D va da ritmul competiției, va fi alături de concurenți în cele mai neașteptate provocări și va transforma fiecare probă într-un moment de entertainment pentru întreaga familie.

„«Hai că poți» este primul meu proiect în familia Kanal D și un format care mi-a plăcut mult încă de la primele imagini vizionate. Este despre cupluri, are probe inedite, care scot la iveală tot felul de lucruri despre parteneri, e plin de situații amuzante, un show care îi va face pe oameni să se simtă bine, sa râdă, sa se relaxeze, să uite de grijile zilnice.

Transmite încă din titlu un mesaj optimist. Nu există lucruri imposibile! Există lucruri pe care îți dorești să le faci și pe care le poți face dacă ești susținut de persoana potrivită. Îi înțeleg pe concurenți, știu cum e cu iubirea, dar și cu provocările! Abia aștept să transmit celor din fața micilor ecrane energia, bucuria, umorul, tot ceea ce se întâmplă și se simte în platoul emisiunii”, a spus Pepe, prezentatorul show-ului de la Kanal D.

„Hai că poți” este un show realizat după formatul original internațional „My Man Can”, care pune cuplurile față în față cu provocări menite să le testeze relația, spiritul de echipă și capacitatea de a se evalua reciproc.

Patru cupluri se duelează contracronometru în fiecare ediție a show-ului pentru marele premiu de 25.000 de lei. Partenerii își testează încrederea, spiritul de echipă, își licitează abilitățile, iar umorul de situație derivă din fiecare interacțiune și din fiecare probă, transformând platoul „Hai că poți” în epicentrul distracției.