Imagini cu Anamaria Prodan și Ronald Gavril la plajă. Cum au fost surprinși cei doi. „Ești un suflet minunat”

Anamaria Prodan și Ronald Gavril trăiesc de mai mult timp o frumoasă poveste de dragoste. Impresara și-a surprins fanii de pe contul de socializare după ce a postat imagini cu partenerul ei, la plajă. Cei doi sunt extrem de relaxați, iar fericirea se citește pe chipul lor.

Impresara și sportivul se bucură de tot timpul pe care îl petrec împreună. Aceștia se comportă ca doi adolescenți aflați la prima iubire, iar dovada stă în cele mai recente imagini cu aceștia.

În urmă cu ceva timp, Anamaria Prodan i-a făcut o declarație de dragoste iubitului ei. „Sunt extrem de binecuvântată să te am alături, împreună trecem prin toate. Ești un suflet minunat, plin de bunătate și iubire. Aduci atât de multă fericire în viața mea. Sunt cu adevărat binecuvântată că te am”, a transmis Anamaria Prodan, pe Instagram.

Ronald Gavril și Anamaria Prodan formează un cuplu de câțiva ani, iar cei doi au vorbit în repetate rânduri despre relația lor și despre principiile de care țin cont. Recent, boxerul profesionist a vorbit despre momentul în care a aflat că a fost înșelat.

​„I-am spus și ei de la început: dacă nu există respect, nu există nimic. E frumos să trăiești în iubire, dar, dacă nu se respectă… I-am urat să aibă o viață fericită și aia a fost (n.r. după ce l-a înșelat). Scurt. Am avut o relație foarte lungă, de șase ani…”, a spus acesta despre fosta relație, în cadrul unui podcast.