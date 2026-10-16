Chef Ștefan Popescu și soția lui, Alina, sunt împreună de peste 20 de ani, au împreună doi copii și una dintre cele mai discrete și solide căsnicii. Juratul de la „Chefi la cuțite” își aniversează partenera, iar cu această ocazie a publicat imagini cu întreaga familie, în mediul virtual, alături de care i-a transmis femeii din viața lui, o declarație de dragoste.

Imagine de colecție cu Ștefan Popescu și soția lui, de la începutul relației lor

Ștefan Popescu i-a făcut o declarație de dragoste soției lui, mărturisind că Alina a fost mereu în spatele lui și că i-a fost sprijin.

„Se spune că în spatele unui bărbat de succes stă o femeie puternică. Eu cred că, de fapt, stă lângă el. Iar lângă mine ai fost tu în toți anii ăștia, cu energia, umorul și felul tău de a face lucrurile mai simple și mai frumoase. Am crescut împreună, am construit o familie și am adunat multe amintiri pe drum. La mulți ani, A!”, a scris Chef Ștefan Popescu, pe Instagram.

În urmă cu ceva timp, Chef Popescu a dezvăluit cum și-a cunoscut soția. „Ne-am cunoscut la locul de muncă, eu eram bucătar, ea lucra ca barman, eu o admiram în secret, ea nici nu știa că exist, deoarece hotelul era mare și lucram pe etaje diferite.

Dar, gata, nu mai dau din casă. Am reușit! Am cucerit-o! (...) La o lună de la prima noastră întâlnire, noi ne-am mutat deja împreună, și de atunci am fost de nedespărțit, iar asta spune multe despre chimia și compatibilitatea dintre noi. Eu chiar cred că unii oameni sunt predestinați”, declara Chef Ștefan Popescu, pentru viva.ro.

În luna august, Ștefan Popescu a împlinit 50 de ani

În luna august, anul acesta, Chef Ștefan Popescu a schimbat prefixul și a sărbătorit memorabil împlinirea celor 50 de ani. Juratul de la Chefi la cuțite este într-o călătorie de neuitat peste Ocean, prima oprire din aventura sa americană fiind celebrul oraș Las Vegas.

„Nici n-am apucat bine să mă obișnuiesc cu 50 și m-am trezit în Las Vegas. Prima oprire din aventura noastră prin America și, recunosc, un început greu de egalat. Un oraș pe care îl văzusem de sute de ori în filme și pe care, sincer, nu știam cum o să-l găsesc în realitate.