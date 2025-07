Insula iubirii 2025

Din 21 iulie 2025, fenomenul „Insula Iubirii” revine la Antena 1! Cinci cupluri decise să trăiască experiența vieții lor vor avea parte de cel mai important test al relației lor.

„Vă garantez că serile voastre vor deveni, încă o dată, oportunitatea perfectă pentru a vă strânge cu apropiații și a petrece vreme în fața televizoarelor. Abia aștept să vedeți trăirile puternice ale concurenților și să rezonați, să comentați, dar mai ales să vă implicați alături de noi în poveștile acestui an, petrecute în Thailanda”, a spus Radu Vâlcan, prezentatorul show-ului.

Ispite feminine la Insula Iubirii 2025

Nouă ispite feminine sunt dornice să arate că prin zâmbetul și frumusețea lor pot face ca testul suprem al relațiilor să ajungă la nivelul următor.

Cristina Scarlevschi

Printre ispitele de anul acesta se numără și Cristina Scarlevschi. În vârstă de 31 de ani, ea vine din Republica Moldova și este instructor de pole dance. Pasionată de sport și dans, simte că este cu adevărat liberă în orice moment în care face mișcare și creează. Se descrie ca o „moldoveancă focoasă, autentică, plină de viață și pasiune”, iar în acest sezon, vrea ca prin feminitatea ei să întoarcă toate privirile.

Libertatea și-a dorit să afle detalii din culisele emisiunii, iar noile ispite feminine ne-au mărturisit, în exclusivitate, cât de mult contează aspectul fizic pentru ele, dar și cât investesc pentru a se menține în formă, mai ales pentru că fotografiile care le înfățișează pun accentul pe formele lor perfecte.

Cristina Scarlevschi ne-a explicat: „Contează mult pentru mine – nu doar ca imagine, ci și ca respect față de mine însămi. Îmi iubesc corpul, mă îngrijesc prin sport, alimentație sănătoasă, rutină de îngrijire și atenție la detalii. Nu pot trăi fără asta”.

Nicoleta Balint

La 28 de ani, Nicoleta Balint spune că este o persoană calmă, loială și sinceră, iar meseria ei, de specialist în marketing, îi permite să fie extrem de creativă! Dornică să descopere limitele dintre emoții și atracții, tânăra este curioasă de trăirile care vor apărea în cele 21 de zile petrecute în Thailanda. „Sunt calmă, calculată și seducătoare în felul meu. Mi-ar plăcea ca oamenii să vadă dincolo de aparențe”, a mai declarat ea.

Diandra Goleanu

Diandra Goleanu are 35 de ani și vine din Canada, acolo unde are propria afacere de vânzări auto! Diandra Goleanu trăiește în afara țării de când avea 12 ani și a reușit să-și clădească o carieră impresionantă, fiind sigură că experiența ei internațională o va ajuta și-n emisiune! „Îmi doresc ca cei de acasă să mă cunoască exact așa cum sunt: sinceră, autentică și cu intenții frumoase”, admite Diandra.

Andreea Aurică

Andreea Aurică e printre cele nouă ispite de la Insula Iubirii 2025, emisiunea care e difuzată din 21 iulie la Antena 1. Tânăra își propune să aducă provocări reale cuplurilor participante și să exploreze propriile trăiri într-un cadru cu totul diferit. Prieteni apropiați o cunosc sub numele de „Andrușca”, iar Andreea se descrie ca o persoană capabilă să înțeleagă oamenii de la prima privire, ceea ce o ajută să stabilească rapid conexiuni autentice cu bărbații din emisiune. „Nu mă tem să spun adevărul chiar și atunci când doare, iar emoțiile le îmbrățișez”, afirmă ea cu sinceritate.

În viața de zi cu zi, Andreea este hair stylist și lucrează în industria de beauty, domeniu în care excelează prin rafinament și profesionalism. Este născută sub semnul Vărsătorului și spune că experiențele trăite până acum au contribuit semnificativ la maturizarea sa.

Naba Salem

De origine irakiană, Naba Salem a fost studentă la Facultatea de Știinte Politice, Administrative și ale Comunicarii, la Jurnalism. Pentru o perioadă, ea a locuit la Oradea, însă apoi s-a mutat la București, unde a și apărut în mai multe show-uri de televiziune.

Ea a fost concurentă la „Bravo, ai stil”, la „Puterea Dragostei”, la „Te vreau lângă mine”, la „Like a star”, iar acum va fi ispită feminină la Insula Iubirii 2025. Pe Instagram se prezintă ca model și persoană publică. Are peste 150.000 de urmăritori, care interacționează la toate postările ei.

Mihaela Mincu

Mihaela Mincu este model și se declară cu mândrie sufletul petrecerilor. Cu o energie debordantă, spune că poate întreține atmosfera timp de trei zile la rând și adoră să organizeze jocuri colective pentru a-i face pe cei din jur să se simtă bine.

Fire volubilă și extrem de sociabilă, Mihaela știe cum să se facă remarcată imediat ce intră într-un grup. „Mi-ar plăcea să fiu percepută ca o femeie care nu se teme să fie ea însăși, cu tot ce vine la pachet: și bun, dar și mai vulnerabil”, a declarat ispita, pregătită să testeze limitele concurenților și să aducă un vibe incendiar în noul sezon.

Andreea Crăciun

În vârstă de 25 de ani, Andreea Crăciun este instructor de fitness și mamă a unei fetițe care reprezintă centrul universului ei. A trecut printr-o despărțire dificilă, dar experiența i-a oferit forța și maturitatea necesare pentru a deveni o femeie mai încrezătoare și o mamă dedicată. Deși se află într-un show al tentațiilor, Andreea mărturisește că nu caută o aventură, ci este deschisă către o relație serioasă.

Amelia

O simpatică cântăreață, pe numele ei, Amelia, are 26 de ani și este în zodia rac! Deși foarte dornică să-și dezvolte cariera artistică, ispita știe ce-și dorește în viață și muncește pentru a obține totul. Îi plac oamenii și simte că îi atrage aproape de ea, cu ușurință! „Dacă ar fi să mă descriu, aș spune că sunt carismatică, iubibilă și naturală”, mărturistește ea.

Teodora Racoș

La 36 de ani, Teodora Racoș este stabilită de peste 12 ani în Marea Britanie, unde și-a construit o carieră solidă ca specialistă în estetica medicală facială, conducând cu succes propriul salon. Cu două facultăți finalizate – Management în Industria Turismului în România și Asistent Medical Generalist în Londra – și un look inconfundabil, cu tatuaje care îi subliniază personalitatea puternică, Teodora este gata să pună pe jar spiritele în Thailanda.

„Sunt o persoană calmă, răbdătoare și respectuoasă. Îmi place să-i fac pe cei din jur să se simtă bine în prezența mea. Bunătatea este, din păcate, subapreciată în ziua de azi, iar eu îmi doresc să fiu un exemplu pozitiv. Cred cu tărie că sufletul și generozitatea dau eleganță unei femei.”

Singură de doi ani, dar cu inima deschisă, frumoasa ispită spune că știe exact cum să atragă atenția bărbaților. Și le va folosi din plin în acest nou sezon, unde cinci cupluri vor fi supuse celui mai intens test al fidelității. „Îmi place să-i fac pe cei din jur să se simtă bine în prezența mea. Bunătatea este, din păcate, subapreciată în ziua de azi, iar eu îmi doresc să fiu un exemplu pozitiv”, declară Teo.

Ispite masculine de la insula iubirii 2025

Octavian Grigorescu

Octavian Grigorescu este cel mai tânăr participant. La doar 26 de ani, acesta este DJ și Producător muzical, iar viața pare că l-a purtat pe drumul care avea o singură destinație: Thailanda, pentru Insula Iubirii! Este stabilit în Indonezia, în Bali, iar prin prisma activității sale interacționează cu oameni din întreaga lume. Iubește viața și are un gând clar pentru această participare: „Mi-ar plăcea ca oamenii să mă cunoască așa cum sunt: un bărbat care înțelege tentația, dar nu trăiește pentru ea”.

Dan Dumitraș

Un inginer proiectant, fost model, ajuns la 39 de ani și cu o experiență amplă în lumea întâlnirilor… poate fi întâlnit doar într-un sezon de Insula Iubirii! Dan Dumitraș și-a dorit să vină în emisiune, tocmai pentru a le arăta și celorlalți cum se face, fiind convins că are ceea ce îi trebuie pentru a cuceri orice femeie!

Andrei Vasile

Andrei Vasile are 37 de ani și este stabilit de mulți ani în Marea Britanie. Acolo și-a dezvoltat cariera și este în prezent actor și model, iar, de curând, a absolvit și cursurile de antrenor de fitness. „Dacă îmi dai lumină, strălucesc, pot deveni și un Luceafăr. Dacă nu am lumină… rămân o cometă în cădere, fără o traiectorie anume”, mărturisește concurentul. Spațiul îl are pentru a colora zilele și nopților femeile, rămâne de văzut cum se vor așeza lucrurile pentru el!

Mattia Carnessali

Mattia Carnessali este un italian de 32 de ani, stabilit de multă vreme în România, care a știut întodeauna să îmbine pasiunea pentru afaceri, fiind un antreprenor veritabil, cu cea pentru viteză! După mulți ani în care timpul l-a alocat doar pentru dezvoltarea profesională, a ajuns la punctul în care își poate face vreme pentru a călători tot mai mult! „Sunt nebun după femei, cred că aceasta este calitatea principală! Îmi plac mult”, mărturisește tânărul care promite să atragă atenția celor care vor intra în show.

Liviu Trif

La 34 de ani, antreprenor în domeniul fitness-ului, Liviu Trif are o mare dorință de evoluție, atât pe plan personal, cât și profesional! Prin prisma pasiunii pentru dansuri și a meseriei pe care o avea, a avut șansa de a ajunge în unele dintre cele mai frumoase și interesante țări, din jurul lumii, iar Thailanda a încununat acest parcurs. „Când sunt atras de o persoană, ea vede acest lucru prin privirea pe care o am. Îmi place să o privesc în ochi și să îi dau de înțeles că îmi place de ea”, declară Liviu.

Sorin Encică

Sorin Encică are doar 30 de ani, a studiat în Londra și acum lucrează în România, într-o companie IT, pe rolul de data scientist. Viața și relațiile pe care le-a avut, l-au făcut să simtă că mintea este cel mai incitant lucru pe care-l poate avea cineva și se folosește de inteligența lui pentru a oferi replicile potrivite! Descrie experiența acestui format ca fiind un „maraton de trăiri și sentimente”, iar parcursul lui îl vom descoperi, din iulie.

Cătălin Brînză

Cătălin Brînză are 36 de ani și este retail director, în Marea Britanie, pentru unul dintre cele mai de succes brand-uri românești de haine, ale ultimilor ani. Dornic de noi experiențe în viață, pasionat de călătorii din perioada în care prin prisma jobului a mers în toate colțurile lumii, Cătălin a intrat în acest show cu gândul de a aprinde scântei în jurul său. „Știu să creez tensiune, dar fără să forțez. Când apar, rămâne liniște, dar și curiozitate”, declară acesta.

George Ivănescu

La doar 33 de ani, antreprenor în domeniul horeca, cu mai multe afaceri de care se ocupă, dar și cu o experiență internațională amplă, după ce a trăit mai mulți ani din viață în Italia, George Ivănescu este gata să aducă în emisiune energia lui pozitivă și șarmul incredibil. „Aduc zâmbete și distracție, sunt explozia de care ai nevoie. Arma mea cea mai puternică? Sinceritatea”, menționează cel poreclit Jaguarul.

Narcis Bujor

Narcis Bujor are 32 de ani și se face remarcat imediat ce intră într-o încăpere. Are o înălțime impunătoare și o pasiune clară pentru tatuaje, acesta fiind și jobul lui, de Tattoo Artist. Îmbină duritatea masculină, marcată și de faptul că se joacă cu focul, pentru a crea spectacole de neuitat, cu sensibilitatea, care poate fi evidențiată prin lucrurile pe care le scrie. „Îmi place ca atunci când plec de undeva, să-mi fie simțită lipsa. Sunt un om interesant, dar trebuie să îți dorești să mă cunoști și să-ți dai interesul”, adaugă cel care se află printre ispitele sezonului 9.

Cum ajungi ispita la Insula iubirii

Pentru a ajunge ispită în sezonul cu numărul 9 sau pentru a participa ca un cuplu e necesar să vă înscrieți la casting, unde trebuie să parcurgeți mai mulți pași. Castingul e anunțat de Antena 1, de obicei după finalul sezonului.

Pentru Insula Iubirii 2025, pe casting.a1.ro a existat o rubrică specială pentru emisiunea „Insula Iubirii”. Ispite irezistibile și cupluri puternice. „Intens, real și revelator. Te provoacă și îți arată adevărul. Insula Iubirii este paradisul celui mai dur test al fidelității! Tentație versus relație. Înscrie-te la casting!”, a fost mesajul de întâmpinare.

Acolo doritorii au aplicat. A fost nevoie de mai multe date personale: nume, prenume, data nașterii, sex, înălțimea, e-mail, telefonul mobil, adresa, starea civilă, ocupația, profilul de Facebook, profilul de Instagram, câteva fotografii, dar și rolul pentru care aplici, de ispită sau ca un cuplu. După ce au completat toate aceste date, la pasul următor au fost adresate mai multe întrebări. „Ai mai participat la alte emisiuni?”, „Descrie-te în 5 cuvinte! Calități și defecte”, „Care sunt hobby-urile tale?”, „Descrie partenerul ideal pentru tine”.

Următorul pas a fost să încarci un videoclip de prezentare cu tine. În final transmiți aplicarea ta pentru „Insula Iubirii” și aștepți un semn de la echipa emisiunii.

Unde se filmează Insula iubirii 2025

Așa cum publicul deja s-a obișnuit, emisiunea Insula Iubirii este filmată în două resorturi din Thailanda. Dacă într-o locație se află fetele din cupluri, alături de ispitele masculine, în cealaltă locație, aflată la doar câțiva kilometri depărtare, se găsesc băieții din cupluri și ispitele feminine.

Filmările pentru Insula Iubirii au durat 21 de zile, însă emisiunea care începe pe 21 iulie 2025 va fi difuzată la TV, de Antena 1, timp de aproximativ o lună și jumătate, în fiecare luni, marți și miercuri, de la ora 20.30.