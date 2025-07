Nouă ispite feminine sunt dornice să arate că prin zâmbetul și frumusețea lor pot face ca testul suprem al relațiilor să ajungă la nivelul următor. Sezonul 9 Insula Iubirii 2025 începe pe 21 iulie, la Antena 1 și pe AntenaPLAY. Printre cele nouă ispite se numără și Diandra Goleanu.

Cu ce se ocupă Diandra Goleanu

În vârstă de 35 de ani, aceasta vine din Canada, acolo unde are propria afacere de vânzări auto. Diandra Goleanu trăiește în afara țării de când avea 12 ani și a reușit să-și clădească o carieră impresionantă, fiind sigură că experiența ei internațională o va ajuta și-n emisiune.

„Îmi doresc ca cei de acasă să mă cunoască exact așa cum sunt: sinceră, autentică și cu intenții frumoase”, admite Diandra înainte de începerea show-ului de la Antena 1. Conform postărilor de pe conturile sale de social media, Diandra Goleanu ar fi fost căsătorită și ar avea doi copii, un băiețel și o fetiță.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Recomandări Mark Rutte, secretarul general al NATO: „Dacă Rusia va ataca Estonia, reacția NATO va fi devastatoare”

Pe Facebook, Diandra Goleanu are peste 7.000 de urmăritori, iar pe Instagram contul ei oficial i-a fost suspendat în urmă cu aproximativ șase săptămâni. Are însă un cont secundar, unde are peste 25.000 de urmăritori.

„Pentru mine, aspectul fizic contează foarte mult. Consider că o femeie trebuie să fie mereu îngrijită, să arate bine, să miroasă frumos și să își respecte corpul. Este o formă de respect față de ea însăși și față de cei din jur. Eu investesc mult timp în mine: merg la sală, am grijă de tenul și de corpul meu, îmi place să mă îmbrac frumos și să mă simt bine în pielea mea. Îmi place să fiu top în fiecare zi, pentru că asta îmi dă încredere și mă face să fiu cea mai bună versiune a mea”, a spus în exclusivitate pentru Libertatea și Diandra Goleanu.

Dezvăluiri despre Insula Iubirii 2025, sezonul 9

Din 21 iulie 2025, fenomenul „Insula Iubirii” revine la Antena 1! Cinci cupluri decise să trăiască experiența vieții lor vor avea parte de cel mai important test al relației lor.

„În fiecare an, înainte de premiera primului episod, atât prietenii, cât și cei din social media au o singură întrebare pentru mine: «Când se lansează Insula?». Niciodată nu mi-e ușor să țin acest secret și mă bucur când vine clipa în care le putem dezvălui! Acum, în sfârșit, putem vorbi despre data lansării sezonului 9 și sunt extrem de încântat.

Recomandări Tudor Pendiuc și afaceriștii din jurul lui cer revizuirea condamnărilor din Dosarul Publitrans: „Prejudiciul de 23 de milioane de lei nu există”

Vă garantez că serile voastre vor deveni, încă o dată, oportunitatea perfectă pentru a vă strânge cu apropiații și a petrece vreme în fața televizoarelor. Abia aștept să vedeți trăirile puternice ale concurenților și să rezonați, să comentați, dar mai ales să vă implicați alături de noi în poveștile acestui an, petrecute în Thailanda”, a spus Radu Vâlcan, prezentatorul formatului fenomen.