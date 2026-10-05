Lidia Buble, pedepsită de mama ei chiar în ziua majoratului. De ce nu a avut niciodată o petrecere onomastică

Lidia Buble își amintește cu umor de ziua în care a devenit majoră. În locul unei petreceri de 18 ani, artista a avut parte de o ceartă cu mama ei și a decis să o pedepsească. Fără tort, Lidia și-a organizat singură un „majorat” improvizat.

Lidia Buble provine dintr-o familie numeroasă, cu 11 copii, iar aniversările nu au fost întotdeauna prilejul unor petreceri cu mulți invitați. Cântăreața spune că nici măcar împlinirea vârstei de 18 ani nu a fost marcată printr-o petrecere, așa cum se întâmplă în cazul multor tineri.

Dimpotrivă, ziua în care a devenit majoră a început cu o discuție cu mama sa, după ce aceasta i-a cerut să ducă gunoiul. Lidia Buble nu a fost de acord, considerând că, fiind ziua ei, ar trebui să fie tratată diferit. Artista își amintește acum cu zâmbetul pe buze întâmplarea și spune că a avut parte de un „majorat” pe care nu îl va uita.

Lidia Buble s-a certat cu mama sa în ziua majoratului

Lidia Buble a povestit cum a început conflictul cu mama sa chiar în dimineața zilei în care împlinea 18 ani.

„Deci, eu am avut cel mai atipic majorat. Nu am avut parte de un majorat pentru că la noi în familie nu neapărat se obișnuia, suntem 11 frați, îți dai seama ce bani trebuiau acolo. În schimb, a fost nărăvaș, pentru că-mi aduc aminte: mă trezisem în dimineața aia, mă simțeam foarte importantă și mama mea mi-a spus: ”Îmbracă-te și du gunoiul!”. Pentru prima dată în viața mea m-am simțit cumva jignită. Zic: ”Bine, am făcut și eu 18 ani, în loc să mă trezesc frumos, tu-mi dai gunoiul?” și zic: ”Nu-l duc, pentru că astăzi este ziua mea, am făcut 18 ani!”. Și-mi zice: 'Lidia dragă, îți poruncesc să duci gunoiul!'. I-am răspuns a doua oară 'Nu!'.”

Artista spune că mama ei nu a trecut peste refuz, iar urmarea a fost o pedeapsă pe care Lidia Buble și-o amintește și astăzi. „M-am trezit cu o atenționare corectă! Nu mai știam dacă e într-adevăr ziua mea sau nu e ziua mea. Cert este că, oricum eu sunt o fire foarte ambițioasă, mi-a și spus: ”Nu-ți mai fac niciun tort de ziua ta!”. Și i-am zis: ”Nu-mi faci tort? Ok!”.”

Cum și-a făcut singură tortul de majorat

Rămasă fără tortul pregătit de mama sa, Lidia Buble nu a renunțat la ideea de a sărbători momentul. S-a dus la piață, a cumpărat cartofi și castraveți murați și a încercat să gătească pentru prima dată.

Pentru desert, artista a cumpărat un tort „Mușuroi de Cârtiță” de la supermarket. Apoi și-a chemat câteva verișoare și a petrecut alături de ele.

„M-am dus la piață, am luat un kilogram de cartofi, un borcan de castraveți murați și de la un supermarket, știi că era tortul ăla Mușuroi de Cârtiță? Era pentru prima dată în viața mea când încercam să gătesc. Dar vreau să zic: am mâncat cel mai bun pireu, că la noi în Ardeal se zice pireu, nu piure, l-am ornat așa cu castraveți murați ca să pară mai interesant, am făcut tortul, mi-am chemat trei-patru verișoare și ăla a fost majoratul! M-a pedepsit, la 18 ani am fost pedepsită!”, a mai povestit ea, potrivit Spynews.ro.

„În prima mea zi majoră am învățat să și gătesc”

Privind în urmă, cântăreața spune că nu regretă faptul că nu a avut un majorat obișnuit. Dimpotrivă, consideră că experiența i-a oferit o poveste pe care o va putea spune mai departe.

„Uite, dacă aveam un majorat ca oricare alt tânăr, probabil că ar fi fost așa... Știi cum e, am ce să le povestesc nepoților și cel puțin a fost unul autentic! În prima mea zi majoră am învățat să și gătesc, ceea ce este super!”, a mai povestit cântăreața.

Lidia Buble nu a avut niciodată o petrecere de ziua ei

Majoratul nu a fost o excepție. Lidia Buble spune că, de-a lungul anilor, nu și-a organizat niciodată o petrecere de ziua sa. Artista a avut, la un moment dat, parte de o surpriză pregătită de câțiva prieteni. Aceștia au dus-o pe un rooftop, după ce ea credea că merge la studio pentru o înregistrare. Totuși, nu consideră că acel moment a fost o petrecere propriu-zisă.

„Nu mi-am sărbătorit ziua niciodată. Am avut parte de o mini-surpriză făcută odată de niște prieteni, dar nu pot să zic că a fost o petrecere. A fost așa, o surpriză, o masă de o oră... Eu știam că mă duc undeva la studio să înregistrez niște voci și m-am trezit undeva pe un rooftop. A fost drăguț! Nu mi-am ținut până acum, deși am avut în plan la 30 de ani, am zis: 'Băi, am făcut 30, măcar acum să...”, a povestit Lidia Buble.

De ce preferă să-și petreacă ziua alături de familie

Lidia Buble spune că nu este o persoană retrasă și că, în alte contexte, se simte bine la petreceri. Pentru ziua sa de naștere, însă, a preferat mereu un cadru restrâns, alături de familie și de oamenii apropiați.