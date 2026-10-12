Ce a pățit Loredana Groza într-o discotecă de la mare: „Reacția a fost șoc”

Loredana Groza a fost invitată recent în matinalul „Brigada devreme” de la Radio Impuls, moderat de Ramona Dumitrescu și Andrei Tudorache, unde a vorbit atât despre viața ei, cât și despre cea mai recentă piesă lansată, „Dansez de una singură”.

Într-o atmosferă relaxată, vedeta a făcut dezvăluiri despre muzică, despre dezamăgiri în dragoste, despre reacții din trecut pe care astăzi le privește cu detașare, dar și despre influența pe care lumea digitală o are asupra felului în care oamenii se raportează la ei înșiși și la ceilalți.

Artista a mărturisit că se îndrăgostește de fiecare cântec pe care îl lansează, însă „Dansez de una singură” are un efect aparte asupra sa, pentru că o ajută să se desprindă de lucrurile care o deranjează și să lase grijile deoparte. Iar când vine vorba despre o inimă rănită, Loredana Groza spune că dansul poate fi cea mai bună formă de eliberare.

Cântăreața și-a amintit un episod din tinerețe, petrecut într-o discotecă de la mare, când și-a surprins fostul partener pe ringul de dans alături de o altă fată. Și a mărturisit că astfel de situații, în care îți vezi fostul sau fosta în brațele altcuiva, pot fi extrem de dureroase.

„Mie mi s-a întâmplat o singură dată, recunosc, dar cu foarte mult timp în urmă. Se întâmpla undeva la mare, într-o discotecă care nu mai există și a fost șoc... Reacția a fost șoc...”, a povestit Loredana Groza, care, în loc să plece, a ales să rămână și să danseze, transformând momentul în unul în care să își demonstreze că nu trebuie să se lase doborâtă.