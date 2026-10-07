„MasterChef” 7 octombrie 2026. Începe bătălia pentru cel mai râvnit avantaj. „Este o premieră”

Ema Petre Viziru a părăsit competiția după un test sub presiune în care diferențele dintre concurenți au fost minime. În această seară, de la 20:30, la MasterChef începe o confruntare fără precedent: bătălia șorțurilor de aur.

MasterChef a dus, aseară, competiția gustului la Universitatea Ovidius din Constanța, unde studenții au devenit, pentru o zi, jurați și au avut misiunea de a decide care dintre cele trei echipe a pregătit cele mai bune preparate. Concurenții au încercat să-i cucerească prin feluri principale și deserturi inspirate din bucătăria tradițională românească: echipa roșie, condusă de Cătălin Scărlătescu, a pregătit o tocăniță de ceapă, echipa verde, coordonată de Sorin Bontea, a mizat pe pui crispy, iar echipa albastră, condusă de Florin Dumitrescu, a pregătit sarmale vegetariene.

Verdictul studenților a trimis echipa albastră la testul sub presiune, după ce a primit doar două voturi. Nicoleta Voicu, Ema Petre Viziru, Alexandru Mercea, Adrian Necula, Adrian Zamfir și Andrei Rimmel au avut de pregătit preparate à la carte. Printre cei care au degustat farfuriile s-au numărat Gigi Sima și Jorge.

La final, chefii au avut o misiune dificilă: diferențele dintre concurenți au fost foarte mici. Însă, în cazul Emei Petre Viziru, un risotto insuficient gătit a cântărit în decizia finală. Astfel, Ema a fost concurenta care a părăsit competiția. „Nu a fost ușor să gătiți à la carte, dar să știți că s-a mâncat tot din farfurii. Diferența dintre voi a fost una minoră. Din păcate, cine greșește mai mult pleacă acasă”, a spus Sorin Bontea.

După o ediție în care fiecare greșeală a putut face diferența, în această seară miza crește și mai mult. Pentru prima dată, șorțurile de aur trebuie apărate! „Este o premieră! Vom asista astăzi la bătălia șorturilor de aur. În acest sezon, șorțurile de aur trebuie apărate. Mulți le doresc, iar voi, cei care le aveți, trebuie să vi le apărați.