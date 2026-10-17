Maurice Munteanu, dezvăluiri despre singura relație din viața sa. Ce regretă că nu i-a spus tatălui său

Maurice Munteanu a vorbit despre cele mai sensibile momente din viața sa, în emisiunea „Furnicuțele”, prezentată de Cătălin Măruță la Antena 1. Concurentul de la Asia Express a dezvăluit că a avut o singură mare poveste de dragoste, a povestit despre dezamăgirea provocată de trădarea unui prieten și a mărturisit ce ar fi vrut să-i spună tatălui său, care a murit când el avea doar 20 de ani.

Maurice Munteanu a acceptat provocarea lui Cătălin Măruță în cadrul rubricii „Lucrarea de control”, din emisiunea „Furnicuțele”, difuzată vineri, 16 octombrie. Concurentul de la Asia Express a răspuns unor întrebări despre viața personală, iubire, regrete și pierderile care l-au marcat.

Cunoscut pentru stilul său ironic și pentru replicile directe, fashion editorul a vorbit deschis despre experiențele care l-au afectat de-a lungul timpului. Întrebat dacă a suferit din dragoste, Maurice Munteanu a dezvăluit că a avut o singură relație pe care o consideră marea poveste de iubire a vieții sale.

Este vorba despre relația cu arhitectul Răzvan Deju, căruia i-a declarat public iubire și de care s-a revăzut în timpul filmărilor pentru Asia Express 2026, în Hong Kong. Recent, Maurice Munteanu a publicat în mediul online mai multe fotografii alături de acesta, însoțite de un mesaj de dragoste.

Discuția cu Cătălin Măruță a ajuns și la cele mai dureroase despărțiri din viața sa. „Care a fost cea mai dureroasă despărțire din viața ta?”, a întrebat prezentatorul de la Antena 1.

„Despărțirea de tata și a doua despărțire foarte dureroasă a fost cea de Răzvan”, a răspuns Maurice.

Ce a răspuns Maurice Munteanu când a fost întrebat dacă are regrete

În cadrul aceleiași discuții, Cătălin Măruță l-a întrebat pe Maurice Munteanu dacă există lucruri pe care le-ar fi făcut diferit de-a lungul vieții. Răspunsul fashion editorului a fost scurt.

Cătălin Măruță: Ai vreun regret în viață?

Maurice Munteanu: Nu

Întrebat despre cea mai mare greșeală pe care ar fi făcut-o din dragoste, concurentul de la Asia Express a explicat că nu privește iubirea ca pe o greșeală, chiar dacă o relație s-a încheiat.

Măruță: Ai suferit din dragoste?

Maurice Munteanu: Am suferit din dragoste o singură dată, pentru că am avut o singură relație.

Măruță: Care crezi că a fost cea mai mare greșeală pe care ai făcut-o din dragoste?

Maurice Munteanu: Nu cred că am făcut nicio greșeală majoră din dragoste, pur și simplu am iubit când am iubit și nu consideră că a fost o greșeală.

Cea mai mare dezamăgire a lui Maurice Munteanu

O altă întrebare a vizat dezamăgirile care i-au marcat viața. Maurice Munteanu a povestit că unul dintre cele mai dificile momente a fost provocat de un prieten foarte apropiat, în care avea încredere.

Fashion editorul a recunoscut că existaseră semne care ar fi putut să-l avertizeze în privința comportamentului acestuia, însă a ales să nu le dea crezare. Experiența l-a afectat tocmai pentru că venea din partea unei persoane pe care o considera apropiată.

Măruță: Care a fost cea mai mare dezamăgire a ta?

Maurice Munteanu: Cea mai mare dezamăgire a mea a fost în momentul în care un prieten foarte bun m-a trădat și, deși existau acolo multe semne care anticipau un tip de comportament, am refuzat să cred în ele. Și da, a fost o dezamăgire, deși se zice că nu este bine să ai așteptări. Depinde, este o chestie relativă. Nu am așteptări de la oricine, de la oamenii în care am încredere și îi iubesc, da, am așteptări, și de asta și dezamăgirea a fost una pe măsură.

Ce ar fi vrut Maurice Munteanu să-i spună tatălui său

Printre cele mai sensibile momente ale discuției s-a numărat cel în care Maurice Munteanu a vorbit despre tatăl său, care a murit când el avea doar 20 de ani. Concurentul de la Asia Express a mărturisit că există un lucru pe care ar fi vrut să i-l spună părintelui său, dar nu a mai avut ocazia.

Este vorba despre faptul că nu i-ar fi putut oferi niciodată un nepot sau o nepoată. Chiar dacă nu a apucat să poarte această discuție cu tatăl său, Maurice Munteanu consideră că i-a oferit, în schimb, multe alte lucruri.

Măruță: Ce nu ai apucat să-i spui tatălui tău?