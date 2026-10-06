Mihai Ghiță, prezentatorul emisiunilor „Asta-i România”, de la Kanal D, și „În oglindă”, de la Kanal D2, a fost recent invitatul lui Cosmin Cernat la „Invitatul de 12”, emisiunea difuzată simultan la Radio Impuls și Kanal D2, în fiecare duminică, de la ora 12.00.

Jurnalistul a deschis noul sezon al emisiunii de interviuri și a vorbit cu emoție despre lecțiile primite de la bunicii care l-au crescut, despre drumul pe care l-a parcurs, dar și despre echipa pe care o coordonează în calitate de manager al Știrilor Kanal D și despre lucrurile pe care le-a învățat de-a lungul vieții.

Mihai Ghiță este unul dintre cei mai apreciați oameni de televiziune din România, pasionat de profesia sa, însă, provocat de Cosmin Cernat să își imagineze cum va arăta viața sa la pensie, răspunsul a fost surprinzător, dar în strânsă legătura cu locurile în care a crescut, satul Măldăeni.

„Să știi că am și plan să mă întorc în sat... Acum viața mea se potrivește perfect «povestirilor» urbane. Însă la 65 de ani, când o să mă pensionez, și o să mă pensionez la un moment dat, Doamne ajută să ajungem acolo, vreau să am așa: o casă cu două camere, nu mai mult, vreau să am o livadă imensă, să am o grădină uriașă în care să plantez șapte tipuri de roșii, șapte tipuri de ardei și să stau eu să-i analizez pe toți, să văd cum înfloresc”, a povestit Mihai Ghiță.

Iar dacă, la un moment dat, s-ar retrage din televiziune, jurnalistul știe deja spre ce domeniu s-ar îndrepta: ar alege ceva ce cunoaște, îi place și în care și-ar putea folosi pasiunea și experiența.