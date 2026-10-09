În urmă cu 10 ani, Mircea Solcanu era dat afară de la PRO TV, el fiind la acea vreme prezentatorul emisiunii „Poveștiri Adevărate” de la Acasă TV, unde făcea echipă cu nimeni altul decât Cabral Ibacka.

După ce a rămas fără jobul din televiziune, Mircea Solcanu a dispărut din lumina reflectoarelor, iar acum locuiește în Constanța, acolo unde lucrează la un post de radio.

Într-un interviu pe care l-a acordat recent în Viva, fostul prezentator TV a vorbit despre ce s-a întâmplat cu el după ce a fost dat afară de la „Poveștiri Adevărate”.

„La început m-am panicat că voi muri de foame. Nu mi-ar fi fost greu să cer, dar nu mi-am dorit niciodată să devin «povară» pentru ceilalți. Impactul a fost doar în capul meu, pentru că Dumnezeu mi-a purtat de grijă până la detalii. Mă gândesc acum că trebuia să ajung în situația asta, pentru a construi o relație bazată pe încredere cu Domnul. M-a purtat printr-un «deșert», să învăț încrederea și să-mi demonstreze cu fapte că numai pe El mă pot bizui. Iar credința nu pot să spun că mi-a fost răsplătită, că nu asta așteptam. Împlinită, mai degrabă! Ruperea de PRO TV a fost cel mai bun lucru din perspectiva faptului că am avut timpul necesar pe care să-l petrec cu mama, neștiind atunci că sunt ultimii ani împreună”, a spus Mircea Solcanu pentru sursa citată.

Fostul coleg de platou al lui Cabral Ibacka a dezvăluit că doar Rita Mureșan și Ionela Bănărescu l-au mai căutat din showbiz după ce a plecat din PRO TV și de la Acasă TV și că a avut perioade în care foștii lui colegi de liceu i-au oferit haine, deoarece trăia cu doar 50 de lei săptămânal.

„Rita Mureșan și Ionela Bănărescu, producătorul general de la «Poveștiri». În rest, m-au căutat colegii de clasă din liceu. Ei sunt cei care m-au scos în oraș, m-au îmbrăcat și simplul fapt că vorbeam a contat enorm. Dumnezeu poartă de grijă, dar asta nu ai cum să o crezi fără o credință asemănătoare unui copil. Imaginați-vă că am reușit să dau și altora, chiar dacă uneori am trăit cu 50 de lei pe săptămână. Mâncam o singură dată pe zi. Totul se învață. Mâine, dacă vine războiul, sunt pregătit să îndur foamea, izolarea, traiul greu, trădarea.